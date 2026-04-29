Histórico: FIFA pagará sumas récord a las selecciones clasificadas al Mundial 2026

El Congreso 76 de la FIFA en Canadá trae cambios de peso. A todas las informaciones desveladas en las últimas horas sobre nuevas normativas y leyes antirracismo, se le suman modificaciones a los millones que repartirá la Copa del Mundo del 2026. Se vienen premios históricos para una edición sin precedentes.

Concretamente, la FIFA acordó que el Mundial 2026 contará con un fondo de 871 millones de dólares que serán repartidos entre los 48 participantes del certamen. Un 15 % más que la edición anterior y que supone el récord del máximo ente en cuanto a premios por formar parte de su gran fiesta. Los cambios afectarán a todos los clasificados que empiecen a concentrar desde finales de mayo.

Los Fondos de Preparación pasarán de ser 1,5 millones a los 2,5. Pasaremos de 9 millones a 10 millones cuando hablamos de los montos recibidos por clasificar al certamen. Por último, pero no menos importante, aparecen hasta 16 millones de dólares para cada federación de cara a lo que supondrán los costos de cada delegación que va a Norteamérica. Este último subsidio es de los que más aumenta en relación con lo visto en Qatar o Rusia.

“La FIFA se enorgullece de estar en su posición financiera más sólida hasta la fecha, lo que nos permite ayudar a todas nuestras federaciones miembro de una manera sin precedentes. Este es un ejemplo más de cómo los recursos de la FIFA se reinvierten en el fútbol”, comentaba el propio presidente del ente, Gianni Infantino, sobre un cambio histórico en cuanto al dinero que mueve la Copa del Mundo.

Infantino confirmó el aumento de los premios y dinero de la Copa del Mundo: GETTY

Todo arranca el 11 de junio en México DF. La Tri se medirá con Sudáfrica en la apertura del primer Mundial con 48 clasificados. Los costes del torneo suben, así como los ingresos y el dinero a repartir por parte de la FIFA. La Copa del Mundo del 2026 romperá todos los registros en cuanto al capital que recibirán todos los participantes.

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