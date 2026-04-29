“Digno de Balón de Oro”: las reacciones de la prensa europea al golazo de Luis Díaz en Champions

Europa se queda sin adjetivos calificativos para Luis Díaz. El colombiano volvió a marcarle al Paris Saint-Germain por la Champions League en un partido que le tuvo como una de las grandes figuras. Tras el 5-4 de la ida, por el viejo continente diferentes medios de comunicación califican su actuación como una digna de Balón de Oro. La vuelta, en una semana.

“Golazo de Luis Díaz a la altura de un Balón de Oro del inolvidable partidazo PSG-Bayern… El cafetero apareció primero para forzar el penalti del primer gol y, sobre todo, para inventarse un gol descomunal que deja todo abierto para la vuelta… ¿Pero cómo lo ha hecho? Luis Díaz sacó su magia a pasear en el Parque de los Príncipes… Luis Díaz realizó una jugada individual brutal para anotar el cuarto del Bayern frente al PSG en el 68 de partido”, reflexiones de portales como AS o Sport sobre el cafetero. Algunos siguen lamentando no verle en Barcelona.

Por Alemania también hubo elogios. Medios como BILD le destacan como uno de los hombres del partido, así como una pieza vital para levantar un choque que a falta de 30 minutos estaba 5-2 a favor del PSG: “El partido de Luis Díaz en París es una de las mayores exhibiciones en la historia de la Champions League. Contra el campeón. En su casa. Con un 5-2 en contra. Se echó a todo un Bayern de Múnich a la espalda. Jugador de un nivel superlativo”.

“El colombiano volvió a convertirse en una auténtica pesadilla para el conjunto parisino. Fue él quien ‘encendió la mecha’ del compromiso al provocar el penalti del primer gol tras superar a la defensa. Díaz confirmó su condición de verdugo del PSG al dejar atrás a Marquinhos y firmar el 5-4 definitivo con un remate brillante al ángulo, imposible para el portero Safonov”, reflexiones de la prensa francesa. Tanto L’Equipe como Le Parisien le entregaron una calificación de 9, la más alta del equipo germano anoche.

El golazo de Luis Díaz le hace ganarse elogios de toda Europa: GETTY

Luis Díaz vive la mejor temporada de su carrera. El de anoche supuso su tanto 7 en lo que vamos de la Champions. Todo ello en un total de 11 partidos donde también ha entregado 3 asistencias para el equipo de Vincent Kompany. Sus números a nivel general dejan 26 anotaciones y 17 pases de gol en 46 encuentros oficiales. Los 70 millones de euros pagados al Liverpool parecen cada vez más baratos.

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En Liverpool se siguen lamentando por perder a Luis Díaz

Jamie Carragher, leyenda del Liverpool y comentarista en CBS, no dudó en hablar de Luis Díaz como uno de los nombres de la fecha en la Champions. Lamenta que el Liverpool haya tenido que desprenderse del cafetero. Entiende que además de sus goles, será difícil encontrar en el mercado futbolista tan involucrado en el sistema colectivo sin balón.

“Nunca fue el jugador perfecto para ser vendido en verano, algo que todavía me resulta difícil y frustrante encontrar una razón para dejarlo ir…Jugadores así son difíciles de reemplazar o encontrar en el mercado de fichajes. Nunca te cansarás de ver 90 minutos de fútbol en los que Díaz esté involucrado”, reflexiones de Carragher para cerrar una jornada llena de elogios hacia Luis Díaz.

Datos claves

Luis Díaz anotó el gol definitivo del Bayern Múnich para sellar el marcador 5-4 .

anotó el gol definitivo del para sellar el marcador . El extremo colombiano registra 26 goles y 17 asistencias en 46 partidos oficiales esta temporada.

y 17 asistencias en oficiales esta temporada. El Bayern Múnich pagó 70 millones de euros al Liverpool por el traspaso del jugador.