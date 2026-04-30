Rodrigo Contreras se tomó unos días y decidió dónde jugará en junio ¿y Millonarios?

Una de las grandes dudas que tiene Millonarios para el segundo semestre pasa por Rodrigo Contreras. El delantero argentino puso en duda su continuidad y tras algunos días ya habría tomado una decisión.

Medios colombianos aseguran que Rodrigo Contreras cumplirá su contrato con el equipo de Bogotá. Millos tendrá a su goleador hasta diciembre del presente año.

Al final de año, el delantero podría recibir otra vez ofertas de su país. Contreras podría irse libre, si se va en junio dejaría 500 mil dólares.

El ex U. De Chile, San Lorenzo, Platense entre otros declaró que le afectaba estar lejos de su familia. “La pasé mal, estoy solo y por ahí uno se replantea seguir o irse”, dijo.

Rodrigo Contreras también habló de su presente deportivo, pasando de anotar 6 goles en 11 partidos a llevar cerca de siete partidos sin anotar. “La verdad que me siento bien aquí en Bogotá; estos últimos partidos no he estado como arranqué, pero son momentos que todo delantero tiene que aprender a pasar”.

Los fichajes de Millonarios para el 2026

Los fichajes de Millonarios para este año son Sebastián Valencia, Mateo García, Rodrigo Ureña, Julián Angulo, Rodrigo Contreras, Carlos Darwin Quintero y Radamel Falcao García.

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En resumen