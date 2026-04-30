FC Barcelona y Manchester United pelean por seleccionado ecuatoriano

Como es habitual en los últimos mercados de fichaje, un jugador de la Selección de Ecuador está en planes de los gigantes de Europa para junio. Manchester United y FC Barcelona están ofertando por un “Tricolor”.

Medios internacionales hacen eco de la posibilidad de que Juan Riquelme Angulo de el salto sea al Camp Nou o a Old Trafford. Ambos equipos ya negocian con Independiente del Valle para el fichaje, cotizado en cerca de cinco millones de euros.

La información pone al campeón español como el más opcionado a contratar al delantero. Los ingleses van en serio y superarían la oferta económica de los blaugranas.

Juan Riquelme Angulo a sus 18 años ya lleva dos temporadas en el primer equipo de Independiente. Así mismo es fijo en la Selección de Ecuador sub 17 y es sparring habitual de la mayor.

Parecía que el interés del exterior por Angulo se había enfriado pero tras las pasantías del jugador en España convencieron al FC Barcelona para ficharlo. En teoría, el ecuatoriano irá a la filial del club antes del primer equipo.

En los últimos rumores, Riquelme Angulo se metió en planes de equipos como Liverpool, Real Sociedad y Anderlecht de Bélgica. El delantero de nulo rodaje en la primera de Ecuador, es un candidato fijo para dar el gran salto a Europa en las siguientes semanas.

Publicidad

Juan Riquelme Angulo – Independiente del Valle.

Los números de Juan Riquelme Angulo con las formativas de Ecuador

Jugando para las divisiones inferiores de Ecuador, Angulo marcó 5 goles entre el equipo Sub-15 y Sub-17 de la Selección. El futbolista también es hermano del delantero que militar en Emelec, José ‘Tin’ Angulo.

En resumen

El delantero Juan Riquelme Angulo es pretendido por el Manchester United y el FC Barcelona .

es pretendido por el y el . Independiente del Valle cotiza el fichaje del jugador de 18 años en cinco millones de euros .

cotiza el fichaje del jugador de 18 años en . El club inglés planea superar la oferta económica presentada por el equipo español para junio.