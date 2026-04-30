Las palabras que Harry Kane le dedicó a Luis Díaz después del gol que los dejó con vida en Champions

Bayern Múnich estuvo cerca, muy cerca de quedar con pocas posibilidades de eliminar al PSG y clasificar a la final de la Champions League 2025-26, pero un gol de Luis Díaz los dejó con vida en semifinal, y Harry Kane no dudó en dedicarle unas palabras a ‘Lucho’.

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Luis Díaz no solo propició que Kane se reportara en el marcador ante el PSG generando el penal que abrió el marcador para el Bayern Múnich, también anotó un golazo que fue anulado por el juez de línea, pero que el VAR confirmó.

Harry Kane levantó la cabeza, ‘Lucho’ Díaz le picó al espacio y el resto fue poesía pura. El jugador colombiano controló el balón con el taco y con tres toques sutiles quedó en la posición perfecta para rematar. 5-4 perdió el Bayern Múnich ante el PSG, pero el gol del extremo dejó al equipo alemán con vida en la Champions League, y el delantero inglés decidió elogiarlo.

El elogio que recibió Luis Díaz por parte de Harry Kane por dejarlos con vida en Champions

Harry Kane y Luis Díaz han ganado 2 títulos juntos en Bayern. (Foto: Getty Images)

“Tenemos una gran conexión entre nosotros, ¿sabes? Creo que lo hemos visto desde que ‘Lucho’ llegó en verano. ¡Qué jugador tan fantástico es! Y obviamente Michael (Olise) ha estado haciendo lo que ha estado haciendo desde que llegó al club, así que creo que cuanto más juguemos juntos, más se fortalecerá nuestra conexión Además, Jamal (Musiala) regresó y está más atento y en mejor forma. Somos peligrosos y hay una razón por la que hemos marcado tantos goles esta temporada como equipo. Hoy (28 de abril) volvimos a marcar. Siempre hablamos de que la gente tiene sus momentos de héroe y pueden ser los delanteros o los defensores. Se trata de momentos, y la semana que viene también vamos a necesitar algunos”, afirmó Kane.

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Esto publicó Luis Díaz tras el golazo al PSG en la Champions League

Luis Díaz ya empezó a palpitar el partido de vuelta Bayern Múnich vs. PSG del miércoles 6 de mayo a las 2:00 P.M. (hora colombiana) publicando seis fotos de la semifinal de ida de la Champions League con un contundente mensaje: “No es el resultado que esperábamos, pero nuestra fe se mantiene. Nos vemos la semana que viene“.

Post de Díaz tras el gol al PSG. (Foto: Instagram / @luisdiaz19_)

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En síntesis

Luis Díaz anotó el gol del Bayern Múnich en la derrota 5-4 ante el PSG.

anotó el gol del en la derrota ante el PSG. El delantero Harry Kane elogió la conexión y el talento fantástico de Luis Díaz .

elogió la conexión y el talento fantástico de . El partido de vuelta se disputará el miércoles 6 de mayo a las 2:00 P.M.