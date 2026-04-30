¿Jugará Moisés Caicedo el primer partido del Mundial? FIFA aún no toma una decisión

Moisés Caicedo es la gran duda de la Selección de Ecuador para el primer partido del Mundial 2026. El jugador tricolor fue expulsado en el último partido ante Argentina en las Eliminatorias y por eso debería pagar su castigo en la Copa del Mundo, pero hay serias posibilidades de un “indulto”.

Había una gran expectativa de que la resolución en el caso de Moisés Caicedo se conozca en esta jornada, en el Congreso de la FIFA. Sin embargo, el tema no fue tratado y el jugador ecuatoriano aún tendrá que esperar por una decisión de la FIFA.

Hay una gran expectativa de saber si jugará o no y la próxima ventana para que Moisés Caicedo y otros jugadores sancionados sería en 10 días en un nuevo Congreso. Hay chances de que esto pase, pero hasta que no sea oficial, el volante sigue siendo baja para jugar ante Costa de Marfil.

Desde Ecuador se le acercó a la FIFA la petición de que Moisés Caicedo pueda jugar este partido; incluso hace pocos días Infantino, presidente de la FIFA, estuvo en Ecuador, donde tocaron aquel tema. El jugador de Chelsea ha venido jugando en los amistosos sin problema

Aún no se sabe si Moisés Caicedo jugará el primer partido del Mundial. (Foto: Captura de pantalla)

Al igual que en el caso de Moisés Caicedo, otros jugadores como Nicolás Otamendi y Cristiano Ronaldo estarían esperando a que la FIFA tome una decisión y les permita jugar el primer partido. Quedan menos de 50 días para el Mundial 2026.

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Los jugadores que podrían reemplazar a Moisés Caicedo en la Selección de Ecuador

Si Moisés Caicedo no alcanza a jugar el primer partido del Mundial 2026, Sebastián Beccacece ya tendría varias opciones para ocupar esta posición. Jugadores como Jordy Alcívar o Alan Franco aparecen como opciones para ocupar este lugar.

¿Cuándo jugará Ecuador en el Mundial 2026?

La Selección de Ecuador debutará en el Mundial el próximo 14 de junio de 2026 cuando enfrente a Costa de Marfil. Un partido muy importante pensando en la pelea de los primeros lugares del grupo.

En síntesis:

Moisés Caicedo espera un indulto de la FIFA tras ser expulsado ante Argentina en eliminatorias.

espera un indulto de la FIFA tras ser expulsado ante Argentina en eliminatorias. El mediocampista ecuatoriano es baja oficial para el debut contra Costa de Marfil el 14 de junio .

el . La FIFA decidirá en 10 días si habilita a Caicedo, Otamendi y Cristiano Ronaldo.