El Mundial está cerca de arrancar y una de las dudas que mantiene la Selección Colombia va en la línea de delanteros. Néstor Lorenzo podría tener a una sorpresa como posible convocado para el Mundial 2026.

Según medios locales, Kevin Viveros de Athlético Paranaense de Brasil sería una de las sorpresas en la lista final. El delantero aún no ha debutado con la selección mayor y ahora podría tener una experiencia en primera.

Viveros está cumpliendo su segunda temporada en Brasil, ahí ha jugado 41 partidos y ha anotado 19 goles y ha dado 3 asistencias. A sus 26 años no ha tenido experiencia tampco en las selecciones juveniles.

Lorenzo ha tenido problemas en encontrar tres delanteros de buen presente, y es que salvo Luis Súarez, no hay otro atacante de buen presente. Nombres como Dayro Moreno o Radamel Falcao viven un presente sin muchos goles pese a su experiencia.

Johan Carbonero, Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré y Carlos Andrés Gómez, todos en el fútbol de Brasil salvo Córdoba, son otros candidatos a formar la lista de tres delanteros.

¿Cuál es el grupo que le tocó a Colombia para el Mundial 2026?

Así quedó el Grupo K de Colombia:

Portugal

República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Uzbekistan

Colombia

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Kevin Viveros – Paranaense

En resumen