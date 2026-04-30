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Luis Diaz

Toda Colombia impactada: La UEFA eligió a Luis Díaz por encima de Harry Kane

Luis Díaz hizo un partidazo en la Champions League, pero la UEFA sorprendió a todos más aún con su decisión.

La UEFA eligió a Luis Díaz antes que a Harry Kane
© GettyImages/ Edit BVLa UEFA eligió a Luis Díaz antes que a Harry Kane

Este jueves 30 de abril de 2026 se reveló el once ideal de las semifinales de la Champions League, tras aquel partidazo histórico entre Bayern Múnich y PSG. De ese encuentro salieron 7 jugadores del once ideal de esta jornada, donde la UEFA sorprendió con Luis Díaz.

La UEFA puso a Luis Díaz por encima de Harry Kane

En la publicación oficial del once ideal de las semifinales de la Champions League, la UEFA puso a Luis Díaz como delantero centro junto a Dembélé. Ante el gran partido del colombiano y de Kvaratskhelia, se tuvo que improvisar un once con línea de 3 y con el georgiano de carrilero.

Luis Díaz tuvo una semifinal muy buena con el Bayern, puesto que, anotó un golazo (el cuarto de su equipo) y también provocó un penal en el comienzo del partido. Por lo cual, la UEFA consideró que este rendimiento fue superior a lo que hizo Harry Kane.

El once de la UEFA Champions League de esta primera jornada de semifinales quedó conformado así:

  • Raya
  • Upamecano
  • Pubill
  • Gabriel
  • Olise
  • Vitinha
  • Joao Neves
  • Kvaratskhelia
  • Griezmann
  • Dembélé
  • Luis Díaz
El once ideal de la Champions League. (Captura de pantalla)

El once ideal de la Champions League. (Captura de pantalla)

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Ahora Luis Díaz y el resto de sus compañeros tendrá que liderar una remontada histórica ante el vigente campeón de la Champions League. El Bayern perdió 5 a 4 en la ida y necesita volver a ganar por dos en su casa (como ante Real Madrid) para llegar a la final.

¿Cuándo jugará Bayern vs PSG en la Champions League?

El partido de vuelta de las semifinales de la Champions League se jugará el próximo miércoles 6 de mayo de 2026 desde las 14H00 (CO).

En síntesis:

  • El delantero Luis Díaz integra el once ideal de la UEFA tras anotar ante PSG.
  • El partido de vuelta entre Bayern Múnich y PSG será el 6 de mayo de 2026.
  • Bayern Múnich perdió el partido de ida de semifinales con un marcador de 5-4.
Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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