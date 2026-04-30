Toda Colombia impactada: La UEFA eligió a Luis Díaz por encima de Harry Kane

Este jueves 30 de abril de 2026 se reveló el once ideal de las semifinales de la Champions League, tras aquel partidazo histórico entre Bayern Múnich y PSG. De ese encuentro salieron 7 jugadores del once ideal de esta jornada, donde la UEFA sorprendió con Luis Díaz.

La UEFA puso a Luis Díaz por encima de Harry Kane

En la publicación oficial del once ideal de las semifinales de la Champions League, la UEFA puso a Luis Díaz como delantero centro junto a Dembélé. Ante el gran partido del colombiano y de Kvaratskhelia, se tuvo que improvisar un once con línea de 3 y con el georgiano de carrilero.

Luis Díaz tuvo una semifinal muy buena con el Bayern, puesto que, anotó un golazo (el cuarto de su equipo) y también provocó un penal en el comienzo del partido. Por lo cual, la UEFA consideró que este rendimiento fue superior a lo que hizo Harry Kane.

El once de la UEFA Champions League de esta primera jornada de semifinales quedó conformado así:

Raya

Upamecano

Pubill

Gabriel

Olise

Vitinha

Joao Neves

Kvaratskhelia

Griezmann

Dembélé

Luis Díaz

El once ideal de la Champions League. (Captura de pantalla)

Ahora Luis Díaz y el resto de sus compañeros tendrá que liderar una remontada histórica ante el vigente campeón de la Champions League. El Bayern perdió 5 a 4 en la ida y necesita volver a ganar por dos en su casa (como ante Real Madrid) para llegar a la final.

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¿Cuándo jugará Bayern vs PSG en la Champions League?

El partido de vuelta de las semifinales de la Champions League se jugará el próximo miércoles 6 de mayo de 2026 desde las 14H00 (CO).

En síntesis: