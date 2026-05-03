Vicent Kompany reconoce lo que pasa cuando Bayern Múnich juega sin Luis Díaz

Por algo está siendo considerado uno de los mejores extremos del mundo. Luis Díaz no jugó en el primer tiempo del partido Bayern Múnich vs. FC Heidenheim por la fecha 32 de la Bundesliga y el entrenador Vincent Kompany no dudó en reconocer lo que pasa en el equipo cuando no está el jugador colombiano.

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‘Lucho’ Díaz venía de tener un partido de 8.7 puntos, según el portal ‘SofaScore’, en la derrota 5-4 ante PSG por la semifinal de ida de la Champions League. El extremo tuvo 45 minutos merecidos de descanso después de marcar un golazo en la Liga de Campeones, pero esto le pesó al Bayern Múnich.

A pesar de que hace dos partidos se proclamó campeón de la Bundesliga, al Bayern Múnich no le gusta perder a nada, y tras ir abajo 1-2, ingresaron los tres titulares en ataque: Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise. La diferencia se notó y Vincent Kompany lo dejó claro.

El DT del Bayern reconoce lo que pasa cuando juegan sin Luis Díaz

Luis Díaz lleva 2 títulos con Kompany. (Foto: Getty Images)

“Fue la mentalidad, la fe. Por supuesto, podemos hacer muchas cosas mejor, pero aun así no hay que olvidar que los chicos al final lo dan todo para no perder el partido. Eso debemos llevárnoslo al próximo partido. Todo lo demás son detalles que tenemos que mejorar. Los chicos del Heidenheim se dejaron la vida y defendieron bien. Al principio no mostramos nuestro nivel, y ellos lo aprovecharon bien”, reconoció el entrenador del Bayern Múnich.

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Los dos títulos más que Luis Díaz puede ganar en su primera temporada con Bayern

A la Superliga de Alemania y la Bundesliga, Luis Díaz le puede sumar dos títulos más en su primera temporada con Bayern Múnich si le ganan la final de la Copa de Alemania (sábado 23 de mayo a la 1:00 P.M) al Stuttgart y si eliminan al PSG en semifinales y se quedan con la final de la Champions Lague 2025-26.

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