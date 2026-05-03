El jugador del Heidenheim que casi lesiona a Luis Díaz a menos de 2 meses del mundial habló: “Es amargo”

Por un momento se fue el aliento de la mayoria de los hinchas de la Selección Colombia. ¿Qué pasó? Luis Díaz sufrió un durísima patada que casi lo lesiona con el Bayern Múnich a menos de dos meses del Mundial 2026 y el jugador del FC Heidenheim que puso a sufrir a los colombianos ya habló.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

El entrenadoor Vincent Kompany decidió que los jugadores titulares como ‘Lucho’ Díaz empezaran en el banco de suplentes, pero al ver que el Bayern Múnich iba perdiendo 2-1 en el entretiempo, la pesada de Harry Kane, Michel Olise, Joshua Kimmich y Luis Díaz entró en la segunda etapa.

Ahora sí, era a otro precio… Con el marcador 2-3 en contra del Bayern Múnich, ‘Lucho’ Díaz recibió el balón por el sector izquierdo del campo de juego y cuando intentó eludir a Marnon-Thomas Busch llegó el susto para toda Colombia. El lateral derecho del Heidenheim le dio una patada tan dura al extremo colombiano que lo dejó por varios segundos tendido en el terreno de juego. Le terminaron sacando tarjeta amarilla.

💥⚠️ ¡Tremenda patada sobre Luis Díaz!



El colombiano del Bayern Munich recibió una dura falta de parte de Busch que se llevó la tarjeta amarilla.



▶️ Mira la 🇩🇪 #Bundesliga en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/MgUe1LhUL3 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 2, 2026

Esto dijo el jugador que casi lesiona a Luis Díaz a menos de dos meses del Mundial

La falta que casi lesiona a Luis Díaz. (Foto: X / @ESPNColombia)

Publicidad

“Hacer un partido así aquí y encajar el empate en el último segundo, justo con el pitido final, es amargo. Pero nos llevamos el punto. Muy poca gente nos habría dado alguna opción hoy (2 de mayo) aquí. Estoy tremendamente orgulloso del equipo. Nos quedamos con esto y queremos darle continuidad en las próximas semanas”, afirmó Marnon Busch después de casi lesionar a Luis Díaz en el empate 3-3 entre Bayern Múnich y FC Heidenheim pr la fecha 32 de la Bundesliga.

Luis Díaz vuelve a ser titular en este partido del Bayern en la Champions

Cuando los relojes marquen que son las 2:00 P.M. del miércoles 6 de mayo, Luis Díaz volverá a ser titular en la semifinal de vuelta de la Champions League 2025-26 entre Bayern Múnich y PSG. El París Saint-Germain llega con un gol de ventaja en el marcador global.

Encuesta¿En qué posición juega el jugador que casi lesiona a Luis Díaz? ¿En qué posición juega el jugador que casi lesiona a Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

Datos clave

Marnon Busch calificó como “amargo” el empate final tras la falta a Luis Díaz .

calificó como el empate final tras la falta a . El defensor Marnon Busch afirmó sentirse “tremendamente orgulloso” del desempeño de su equipo, Heidenheim .

afirmó sentirse del desempeño de su equipo, . Marnon Busch destacó sumar un punto ante el Bayern Múnich en la fecha 32.