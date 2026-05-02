Mientras en Emelec ganaba más de 10 mil dólares, esto cobraría Miller Bolaños en su nuevo equipo

Miller Bolaños protagonizó una polémica salida de Emelec hace pocas semanas. El jugador ecuatoriano no tiene equipo, pero sorprendió a todos cuando apareció entrenando en Luz Valdivia FC de la tercera división del fútbol ecuatoriano. Y ahora podría firmar en este club.

De acuerdo a diferentes informaciones en el país, Miller Bolaños podría quedarse en este equipo de segunda división. Ahora los mercados del fútbol ecuatoriano están cerrados en la Serie A y en la Serie B, por lo cual, no puede encontrar un nuevo equipo en estas divisiones.

¿Cuál sería el nuevo sueldo de Miller Bolaños?

En tercera división el promedio de sueldo de los jugadores suele estar entre los 500 y 1000 dólares. Con la trayectoria y experiencia de Bolaños se espera que el jugador ecuatoriano esté ganando un salario cercano al tope de esta categoría, tras ser uno de los mejores pagados de Ecuador.

El jugador ecuatoriano, Miller Bolaños tendría conversación muy adelantadas para poder jugar con Luz de Valdivia hasta mitad de temporada que se apertura el libro de Pases . Actualmente se mantiene entrenando con el equipo



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La trayectoria del ‘Killer’ Bolaños en Luz Valdivia únicamente sería por estas semanas hasta que se abra el mercado de pases. El jugador ecuatoriano tendría ofertas en la primera división, de acuerdo a diferentes rumores, un club interesado es Guayaquil City.

Los números de Miller Bolaños en Emelec antes de salir

En esta temporada con la camiseta de Emelec, Miller Bolaños alcanzó a jugar un total de 6 partidos, sumando más de 300 minutos en cancha. Marcó 1 gol, que le dio la victoria al club contra Orense. Se marchó libre y con un arreglo sin cobrar el resto del contrato con el club.

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En síntesis: