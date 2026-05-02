Cuáles son los códigos del álbum virtual de Panini del Mundial 2026 para sobres gratis: cómo canjearlos

Ya se lanzó el álbum del Mundial 2026 y también su versión virtual para que los aficionados puedan llenarlo. A diferencia del formato físico, en esta versión los hinchas pueden disfrutar de sobres gratis a través de diferentes códigos y llenar este álbum.

¿Cuáles son los códigos para reclamar sobres gratis?

Para reclamar los sobres gratis, los aficionados pueden ocupar estos códigos de un solo uso:

ALBUMPANINI26

ALLTHEFEELS

COCACOLAFANS

FIFA2026PLAY

GIFTWC26PACK

PANINICOLLECT

PLAYWC26NOW

COKEPANINI26

¿Cómo se pueden canjear estos códigos del álbum virtual del Mundial 2026?

Los aficionados se deben descargar de la APP Store o Play Store, la aplicación FIFA Panini para llenar el álbum del Mundial 2026. Registrarse, y posteriormente seguir estos pasos:

Ir a la opción “Código promocional”

Captura de pantalla álbum virtual

Escribir uno de los códigos anteriormente publicados

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Obtienes tu sobre y lo abres

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¿Cómo obtener más códigos para el álbum virtual del Mundial 2026?

Hay códigos de uso público como los anteriores descritos, pero los aficionados también podrán obtener otros en los cromos de los diferentes sobres que vayan comprando. Además, de algunos que se liberan a través de diferentes patrocinadores.

Cada día los aficionados pueden ir reclamando diferentes sobres gratis y cambiar sus figuritas en el sistema. Cada sobre tiene 5 cromos virtuales.