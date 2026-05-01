Campeón de Champions pondrá cifra histórica por Jorge Carrascal

Otro de los jugadores colombianos que podría cambiar de equipo luego del Mundial 2026 es Jorge Carrascal. El volante de Flamengo recibiría histórica oferta para volver a Europa.

El periodista Marco Mampreso dio a conocer que el Olympique de Marsella de Francia alista una nueva oferta de 25 millones de euros por el volante colombiano. El gigante de Francia ya lo quiso fichar en enero pero la oferta fue rechazada.

El Flamengo, al igual que el resto de clubes, esperará hasta después del Mundial 2026 para estudiar ofertas. Jorge Carrascal seguramente será convocado a la siguiente Copa del Mundo con la Selección Colombia.

Flamengo pagó 14 millones de euros al Zenit de Rusia para fichar al colombiano y ahora lo venderían por casi el doble. El Karpaty Liv de Ucrania y los rusos Dynamo de Moscú y Zenit son sus experiencias en Europa.

Para Flamengo no pasa solo por lo económico, ya que el futbolista colombiano es clave para los brasileños. Carrascal fue titular y figura en el 2025, año donde ganaron casi todos los títulos, incluyendo la Copa Libertadores.

El salario de Jorge Carrascal en Flamengo

Jorge Carrascal cobra 4 millones de dólares al año en Flamengo, y en caso de salir pasaría a cobrar cerca de 7 millones en Francia.

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Jorge Carrascal – Selección Colombia.

En resumen