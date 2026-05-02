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Tras el empate de Barcelona SC ante Manta: así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Nuevo golpe para Barcelona SC en la LigaPro, que ahora debe ver como IDV se aleja en los primeros lugares.

La tabla de posiciones de la LigaPro
© Imago/ Edit BVLa tabla de posiciones de la LigaPro

Este sábado 2 de mayo de 2026, Barcelona SC volvió a decepcionar en la LigaPro después de empatar con Manta en un partido en el Monumental. Los amarillos siguen sin ganar en el campeonato ecuatoriano. El club ahora se ubica a 8 puntos de la punta y “calienta” el partido del próximo fin de semana ante IDV.

Barcelona SC empieza a dejar demasiada distancia ante IDV y en la siguiente jornada del campeonato tendrá que visitar a los ‘Rayados’. En caso de no sumar en ese partido, el ciclo de César Farías recibirá otro golpe y se alejará mucho de los primeros lugares y de la pelea por el título.

Independiente del Valle sigue siendo puntero en la LigaPro, con 28 puntos tras vencer a Universidad Católica en un duelo emocionante que acabó 3 a 2. Los ‘Rayados’ están defendiendo el campeonato que obtuvieron en 2025 y son firmes candidatos a nuevamente levantar el título.

Por otro lado, Liga de Quito también regresó a la victoria tras vencer a Guayaquil City, en un encuentro en el que nuevamente quedaron en evidencia las pobrezas ofensivas del club ‘Albo’. Los de Nunes regresaron al puesto 6 y ya suman 17 puntos; muy lejos aún del liderato.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras estos partidos de la fecha 12:

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Los partidos que quedan de la fecha 12 de la LigaPro

Estos son los partidos restantes de la fecha 12:

  • Macará vs Orense
  • Delfín vs Mushuc Runa
  • Leones vs Emelec

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Jose Cedeño Mendoza
Jose Cedeño Mendoza
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