Tras el empate de Barcelona SC ante Manta: así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro

Este sábado 2 de mayo de 2026, Barcelona SC volvió a decepcionar en la LigaPro después de empatar con Manta en un partido en el Monumental. Los amarillos siguen sin ganar en el campeonato ecuatoriano. El club ahora se ubica a 8 puntos de la punta y “calienta” el partido del próximo fin de semana ante IDV.

Barcelona SC empieza a dejar demasiada distancia ante IDV y en la siguiente jornada del campeonato tendrá que visitar a los ‘Rayados’. En caso de no sumar en ese partido, el ciclo de César Farías recibirá otro golpe y se alejará mucho de los primeros lugares y de la pelea por el título.

Independiente del Valle sigue siendo puntero en la LigaPro, con 28 puntos tras vencer a Universidad Católica en un duelo emocionante que acabó 3 a 2. Los ‘Rayados’ están defendiendo el campeonato que obtuvieron en 2025 y son firmes candidatos a nuevamente levantar el título.

Por otro lado, Liga de Quito también regresó a la victoria tras vencer a Guayaquil City, en un encuentro en el que nuevamente quedaron en evidencia las pobrezas ofensivas del club ‘Albo’. Los de Nunes regresaron al puesto 6 y ya suman 17 puntos; muy lejos aún del liderato.

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro, tras estos partidos de la fecha 12:

Los partidos que quedan de la fecha 12 de la LigaPro

Estos son los partidos restantes de la fecha 12:

Macará vs Orense

Delfín vs Mushuc Runa

Leones vs Emelec

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