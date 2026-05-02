“Ecuador debe jugar el Mundial desde el deseo, no desde la obligación”, avisa Sebastián Beccacece

Faltan 40 días para el inicio del Mundial 2026 y en medio de todas las posibles presiones que tiene la Selección de Ecuador, segunda en Eliminatoria, Sebastián Beccacece no duda y revela que ‘La Tri’ debe jugar este torneo desde la ilusión que el mismo caracteriza, no desde la obligación.

En una entrevista con Radio La Red en Argentina, Sebastián Beccacece fue muy claro sobre cuál debe ser el objetivo de Ecuador: “Se llega en un momento donde hay varios futbolistas que vienen peleando por cosas importantes, Champions, Mundial de Clubes, Ligas importantes. Costa de Marfil tiene 20 jugadores en las 5 mejores ligas, nosotros tenemos 6 solamente. Alemania tiene los 25, el 26 es Sané en Turquía”, afirmó el entrenador.

“Pero sí asumimos la responsabilidad de que es un momento y una generación que tiene mucho para dar, y que tiene que ir a jugar el Mundial desde el placer y el deseo, y no desde la obligación, porque hay otras selecciones con más historia, con más vivencia, seguramente no sea nuestro lugar más conveniente”, comentó en La Red.

La zona de Ecuador es una de las más exigentes

Además, Beccacece también es consciente que la Selección de Ecuador tiene una de las zonas más exigentes del Mundial 2026, por su grupo y posibles rivales. “Es una zona que nos va a exigir rendir al máximo, pero es donde más rinde el futbolista ecuatoriano. Después de la zona de Francia, para mí es una de las zonas más exigentes y nosotros estamos preparados para esa exigencia“, agregó Sebastián Beccacece.

Beccacece llegó a la Selección de Ecuador en 2024. (Foto: GettyImages)

Hacer el mejor Mundial de la historia de Ecuador

Sebastián Beccacece no dejó claro que seguirá en la Selección de Ecuador después del Mundial 2026, puesto que, su decisión se basará en sensaciones de qué es lo que debe hacer, pero sí comentó que ahora mismo está centrado en hacer el mejor Mundial de la historia de Ecuador.

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“Ahora tengo toda la energía y el foco en que Ecuador haga el mejor Mundial de su historia, que es para lo que realmente nos preparamos y es lo que queremos y después veremos para que es lo que nos prepara la vida”, culminó Sebastián Beccacece en su entrevista.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

Encuesta¿Para qué está Ecuador en el Mundial 2026? ¿Para qué está Ecuador en el Mundial 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis:

Sebastián Beccacece busca que Ecuador logre el mejor Mundial de su historia en 2026.

busca que Ecuador logre el en 2026. La Tri debutará contra Costa de Marfil el 14 de junio en el grupo exigente.

el en el grupo exigente. El entrenador destacó que Ecuador posee actualmente 6 jugadores en las cinco mejores ligas.