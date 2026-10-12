Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Lille por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

El martes 13 de octubre Arsenal se juega buena parte de su arranque europeo cuando reciba a Lille por la segunda fecha de la Champions League, con la necesidad de afirmarse después de un inicio irregular.
Ninguno de los dos llegó con pie derecho a esta instancia y una victoria puede cambiar el ánimo de cara al resto de la fase de liga. Para el conjunto inglés, además, significa no quedar relegado en la tabla general del torneo.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico, Space Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina, ESPN4 Argentina
- Colombia: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN 4 Sur, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN4 Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 5
La actualidad de ambos equipos
Arsenal llega de ganarle 2-1 a Leeds en la Premier League, un resultado que le devuelve algo de confianza tras la goleada en contra ante Brighton semanas atrás. En la Champions League ocupa el puesto 15 entre 36 equipos, con 3 puntos producto de su única presentación, y necesita otro triunfo para no perder pisada en la tabla general.
Lille, por su parte, viene de imponerse 1-0 a Le Havre como local en su liga, cortando así una racha mixta que incluía una derrota ante Nice. En el torneo continental el equipo francés está 22° con 0 puntos tras caer en su debut, así que llega con la obligación de reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto de la fase.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Slavia Praga
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Lens vs. Sporting
|Martes 13 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Viking vs. Bayern
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Villarreal vs. Napoli
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|RB Leipzig vs. PSV
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Galatasaray vs. Barcelona
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Brujas
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Manchester United
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico.
- Arsenal suma 3 puntos en el torneo.
- Lille suma 0 puntos en el torneo.