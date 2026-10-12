Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Lille por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El martes 13 de octubre Arsenal se juega buena parte de su arranque europeo cuando reciba a Lille por la segunda fecha de la Champions League, con la necesidad de afirmarse después de un inicio irregular.

Ninguno de los dos llegó con pie derecho a esta instancia y una victoria puede cambiar el ánimo de cara al resto de la fase de liga. Para el conjunto inglés, además, significa no quedar relegado en la tabla general del torneo.

Horario del partido

México (CDMX): 13:00 hs

13:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 16:00 hs

16:00 hs Colombia: 14:00 hs

14:00 hs Perú: 14:00 hs

14:00 hs Chile: 16:00 hs

16:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Arsenal llega de ganarle 2-1 a Leeds en la Premier League, un resultado que le devuelve algo de confianza tras la goleada en contra ante Brighton semanas atrás. En la Champions League ocupa el puesto 15 entre 36 equipos, con 3 puntos producto de su única presentación, y necesita otro triunfo para no perder pisada en la tabla general.

Lille, por su parte, viene de imponerse 1-0 a Le Havre como local en su liga, cortando así una racha mixta que incluía una derrota ante Nice. En el torneo continental el equipo francés está 22° con 0 puntos tras caer en su debut, así que llega con la obligación de reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto de la fase.

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Sabah FK vs. Slavia Praga Martes 13 de octubre 10:45 13:45 18:45 Lens vs. Sporting Martes 13 de octubre 10:45 13:45 18:45 Viking vs. Bayern Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Villarreal vs. Napoli Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 RB Leipzig vs. PSV Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Galatasaray vs. Barcelona Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Inter vs. Brujas Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 Atlético de Madrid vs. Manchester United Martes 13 de octubre 13:00 16:00 21:00 LASK vs. Liverpool Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Feyenoord vs. Como 1907 Miércoles 14 de octubre 10:45 13:45 18:45 Betis vs. Porto Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Slovan Bratislava vs. Stuttgart Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Man City vs. PSG Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Bodo Glimt vs. Dortmund Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Aston Villa vs. Fenerbahce Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00 Roma vs. Real Madrid Miércoles 14 de octubre 13:00 16:00 21:00

En síntesis

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.

se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League. El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico .

y . Arsenal suma 3 puntos en el torneo.

suma 3 puntos en el torneo. Lille suma 0 puntos en el torneo.