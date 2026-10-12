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Dónde ver EN VIVO Arsenal vs. Lille por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Arsenal vs. Lille, Champions League
Arsenal vs. Lille, Champions League

El martes 13 de octubre Arsenal se juega buena parte de su arranque europeo cuando reciba a Lille por la segunda fecha de la Champions League, con la necesidad de afirmarse después de un inicio irregular.

Ninguno de los dos llegó con pie derecho a esta instancia y una victoria puede cambiar el ánimo de cara al resto de la fase de liga. Para el conjunto inglés, además, significa no quedar relegado en la tabla general del torneo.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Arsenal llega de ganarle 2-1 a Leeds en la Premier League, un resultado que le devuelve algo de confianza tras la goleada en contra ante Brighton semanas atrás. En la Champions League ocupa el puesto 15 entre 36 equipos, con 3 puntos producto de su única presentación, y necesita otro triunfo para no perder pisada en la tabla general.

Lille, por su parte, viene de imponerse 1-0 a Le Havre como local en su liga, cortando así una racha mixta que incluía una derrota ante Nice. En el torneo continental el equipo francés está 22° con 0 puntos tras caer en su debut, así que llega con la obligación de reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto de la fase.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Sabah FK vs. Slavia PragaMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Lens vs. SportingMartes 13 de octubre10:4513:4518:45
Viking vs. BayernMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Villarreal vs. NapoliMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
RB Leipzig vs. PSVMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Galatasaray vs. BarcelonaMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Manchester UnitedMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Shakhtar Donetsk vs. AEK AthensMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Arsenal y Lille se enfrentan este martes 13 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico.
  • Arsenal suma 3 puntos en el torneo.
  • Lille suma 0 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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