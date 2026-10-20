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Champions League

Alineaciones de Liverpool y Villarreal por la Champions League: formaciones probables

Liverpool y Villarreal se enfrentan este martes 20 de octubre en el Estadio Anfield por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Liverpool vs. Villarreal, Champions League
Liverpool vs. Villarreal, Champions League

Liverpool recibe a Villarreal este martes 20 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 3 de la Champions League, se disputará en el Estadio Anfield. Liverpool viene de ganarle 6-3 a LASK y acumula 2 triunfos en sus últimos 2 partidos. Villarreal viene de ganarle 3-1 a Napoli y acumula 1 triunfo, 1 derrota en sus últimos 2 partidos.

Las alineaciones de Liverpool y Villarreal

Liverpool (4-2-3-1): Alisson, Joe Gómez, Virgil Van Dijk, Jérémy Jacquet, Kostas Tsimikas, Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Treymaurice Nyoni, Bradley Barcola, Lewis Koumas, Rio Ngumoha. DT: Andoni Iraola.

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Villarreal (4-4-2): Luíz Júnior, Santiago Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero, Nathan Saliba, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Gerard Moreno, Georges Mikautadze. DT: Iñigo Pérez.

La previa de Liverpool y Villarreal: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 20 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Estadio Anfield
  • Historial: 4 cruces — Liverpool ganó 3, Villarreal ganó 1 y empataron 0
  • Último antecedente: 03/05/2022: Villarreal 2-3 Liverpool
  • Próximo partido de Liverpool: vs. Fenerbahce, miércoles 4 de noviembre
  • Próximo partido de Villarreal: vs. PSG, martes 3 de noviembre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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