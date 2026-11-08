Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre, en el Estadio de la Ceramica, por la jornada 12 de la LaLiga. Los detalles de la televisación.

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El golpe de local contra el Paris SG todavía duele, y el Villarreal necesita una reacción rápida antes de que la temporada se le escape de las manos. Con apenas 12 puntos en 11 fechas, cada partido en casa empieza a pesar más de lo normal.

Ninguno de los dos llega sobrado y la diferencia en la tabla es mínima, así que el que gane se asegura un respiro importante en la mitad de la tabla.

La actualidad de ambos equipos

El Villarreal viene golpeado. La derrota 0-6 ante el Paris SG dejó una herida abierta, y antes había caído también de local frente al Espanyol. El equipo necesita volver a sentirse cómodo en la Ceramica, donde hace rato no logra ganar, y el nivel que mostró hace apenas unas semanas contra el Manacor parece lejano.

Getafe llega con sensaciones encontradas. Perdió apenas por la mínima ante el Brighton después de haber goleado 3-1 al Sevilla, lo que muestra a un equipo irregular pero capaz de competir contra cualquiera. Con los mismos puntos que su rival de turno, sabe que un triunfo afuera lo metería de lleno en la pelea por escalar posiciones.

El historial entre Villarreal y Getafe

El historial entre ambos es claramente favorable al Villarreal, que ganó 26 de los 44 enfrentamientos frente a 9 victorias de Getafe y 9 empates, además de una diferencia de goles amplia a su favor. Sin embargo, en los duelos más recientes la cosa se empareja: de los últimos diez cruces hay varios empates y hasta una caída reciente del Villarreal como local ante Getafe en febrero. La paridad de los últimos años contrasta con la ventaja histórica.

Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 14/02/2026 Getafe vs. Villarreal 2-1 Primera División 06/12/2025 Villarreal vs. Getafe 2-0 Primera División 30/03/2025 Getafe vs. Villarreal 1-2 Primera División 20/10/2024 Villarreal vs. Getafe 1-1 Primera División 16/02/2024 Villarreal vs. Getafe 1-1 Primera División 30/09/2023 Getafe vs. Villarreal 0-0 Primera División 27/02/2023 Villarreal vs. Getafe 2-1 Primera División 28/08/2022 Getafe vs. Villarreal 0-0 Primera División 16/04/2022 Getafe vs. Villarreal 1-2 Primera División 07/11/2021 Villarreal vs. Getafe 1-0 Primera División

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Horario del partido

México (CDMX): 11:30 hs

11:30 hs Estados Unidos (ET): 12:30 hs

12:30 hs Estados Unidos (PT): 09:30 hs

09:30 hs Argentina: 14:30 hs

14:30 hs Colombia: 12:30 hs

12:30 hs Perú: 12:30 hs

12:30 hs Chile: 14:30 hs

14:30 hs España: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi

Sky Sports Mexico, Sky+, izzi Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App

ESPN+, Fubo, ESPN App Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO

DIRECTV Sports Argentina, DGO Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO

DIRECTV Sports Colombia, DGO Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO

DIRECTV Sports Peru, DGO Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO

DIRECTV Sports Chile, DGO España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Elche vs. Betis Domingo 8 de noviembre 07:00 10:00 14:00 Real Sociedad vs. Rayo Vallecano Domingo 8 de noviembre 09:15 12:15 16:15 Celta vs. Levante Domingo 8 de noviembre 11:30 14:30 18:30 Atlético de Madrid vs. Barcelona Domingo 8 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis