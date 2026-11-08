Dónde ver EN VIVO Villarreal vs. Getafe por la jornada 12 de la LaLiga: TV y streaming online

Villarreal recibe a Getafe este domingo 8 de noviembre desde las 11:30 de México, 14:30 de Argentina, 18:30 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 12 de la LaLiga, se disputará en el Estadio de la Ceramica. El golpe de local contra el Paris SG todavía duele, y el Villarreal necesita una reacción rápida antes de que la temporada se le escape de las manos. Con apenas 12 puntos en 11 fechas, cada partido en casa empieza a pesar más de lo normal.
Ninguno de los dos llega sobrado y la diferencia en la tabla es mínima, así que el que gane se asegura un respiro importante en la mitad de la tabla.
La actualidad de ambos equipos
El Villarreal viene golpeado. La derrota 0-6 ante el Paris SG dejó una herida abierta, y antes había caído también de local frente al Espanyol. El equipo necesita volver a sentirse cómodo en la Ceramica, donde hace rato no logra ganar, y el nivel que mostró hace apenas unas semanas contra el Manacor parece lejano.
Getafe llega con sensaciones encontradas. Perdió apenas por la mínima ante el Brighton después de haber goleado 3-1 al Sevilla, lo que muestra a un equipo irregular pero capaz de competir contra cualquiera. Con los mismos puntos que su rival de turno, sabe que un triunfo afuera lo metería de lleno en la pelea por escalar posiciones.
El historial entre Villarreal y Getafe
El historial entre ambos es claramente favorable al Villarreal, que ganó 26 de los 44 enfrentamientos frente a 9 victorias de Getafe y 9 empates, además de una diferencia de goles amplia a su favor. Sin embargo, en los duelos más recientes la cosa se empareja: de los últimos diez cruces hay varios empates y hasta una caída reciente del Villarreal como local ante Getafe en febrero. La paridad de los últimos años contrasta con la ventaja histórica.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/02/2026
|Getafe vs. Villarreal
|2-1
|Primera División
|06/12/2025
|Villarreal vs. Getafe
|2-0
|Primera División
|30/03/2025
|Getafe vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|20/10/2024
|Villarreal vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|16/02/2024
|Villarreal vs. Getafe
|1-1
|Primera División
|30/09/2023
|Getafe vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|27/02/2023
|Villarreal vs. Getafe
|2-1
|Primera División
|28/08/2022
|Getafe vs. Villarreal
|0-0
|Primera División
|16/04/2022
|Getafe vs. Villarreal
|1-2
|Primera División
|07/11/2021
|Villarreal vs. Getafe
|1-0
|Primera División
Horario del partido
- México (CDMX): 11:30 hs
- Estados Unidos (ET): 12:30 hs
- Estados Unidos (PT): 09:30 hs
- Argentina: 14:30 hs
- Colombia: 12:30 hs
- Perú: 12:30 hs
- Chile: 14:30 hs
- España: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- México: Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
- Estados Unidos: ESPN+, Fubo, ESPN App
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO
- España: DAZN, DAZN LaLiga, Movistar+, LaLiga TV Bar HD
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Elche vs. Betis
|Domingo 8 de noviembre
|07:00
|10:00
|14:00
|Real Sociedad vs. Rayo Vallecano
|Domingo 8 de noviembre
|09:15
|12:15
|16:15
|Celta vs. Levante
|Domingo 8 de noviembre
|11:30
|14:30
|18:30
|Atlético de Madrid vs. Barcelona
|Domingo 8 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Villarreal y Getafe se enfrentan este domingo 8 de noviembre por la jornada 12 de la LaLiga.
- El partido se transmitirá por Sky Sports Mexico, Sky+ y izzi.
- Villarreal suma 12 puntos en el torneo.
- Getafe suma 12 puntos en el torneo.