Alineaciones de Napoli y Arsenal por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

Se viene Napoli vs. Arsenal este miércoles 9 de septiembre en el Stadio Diego Armando Maradona desde las 21:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.
Las alineaciones de Napoli y Arsenal
Napoli (4-3-3): Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Mathías Olivera, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Billy Gilmour, Kevin De Bruyne, Rasmus Højlund, Matteo Politano, Alisson Santos. DT: Massimiliano Allegri.
Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Piero Hincapié, Declan Rice, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Bukayo Saka, Mikel Merino, Viktor Gyökeres, Martin Ødegaard, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.
Suplentes de Napoli: Sam Beukema, Nikita Contini, Costantino Favasuli, Lorenzo Lucca, Vanja Milinković-Savić, David Neres, Benoît Badiashile, Leonardo Spinazzola, Antonio Vergara.
Suplentes de Arsenal: Kepa Arrizabalaga, Riccardo Calafiori, Max Dowman, Bruno Guimarães, Kai Havertz, Myles Lewis-Skelly, Noni Madueke, Illan Meslier, Marli Salmon, Christos Tzolis, Martín Zubimendi.
La previa de Napoli y Arsenal: todo lo que tenés que saber
- Día: miércoles 9 de septiembre
- Hora: 21:00 (hora local del estadio)
- Estadio: Stadio Diego Armando Maradona
- Historial: 5 cruces — Napoli ganó 1, Arsenal ganó 3 y empataron 1
- Último antecedente: 18/04/2019: Napoli 0-1 Arsenal