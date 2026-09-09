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UEFA Champions League

Alineaciones de Napoli y Arsenal por la UEFA Champions League: formaciones confirmadas

Napoli y Arsenal se enfrentan este miércoles 9 de septiembre en el Stadio Diego Armando Maradona por la UEFA Champions League. Las formaciones confirmadas de los dos equipos.

Napoli vs. Arsenal por la UEFA Champions League.
Napoli vs. Arsenal por la UEFA Champions League.

Se viene Napoli vs. Arsenal este miércoles 9 de septiembre en el Stadio Diego Armando Maradona desde las 21:00 por la UEFA Champions League: repasá las alineaciones confirmadas y las novedades de ambos.

Las alineaciones de Napoli y Arsenal

Napoli (4-3-3): Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Mathías Olivera, Stanislav Lobotka, Amir Rrahmani, Rafa Marín, Billy Gilmour, Kevin De Bruyne, Rasmus Højlund, Matteo Politano, Alisson Santos. DT: Massimiliano Allegri.

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Arsenal (4-2-3-1): David Raya, Ben White, Piero Hincapié, Declan Rice, Ezri Konsa, Gabriel Magalhães, Bukayo Saka, Mikel Merino, Viktor Gyökeres, Martin Ødegaard, Eberechi Eze. DT: Mikel Arteta.

Suplentes de Napoli: Sam Beukema, Nikita Contini, Costantino Favasuli, Lorenzo Lucca, Vanja Milinković-Savić, David Neres, Benoît Badiashile, Leonardo Spinazzola, Antonio Vergara.

Suplentes de Arsenal: Kepa Arrizabalaga, Riccardo Calafiori, Max Dowman, Bruno Guimarães, Kai Havertz, Myles Lewis-Skelly, Noni Madueke, Illan Meslier, Marli Salmon, Christos Tzolis, Martín Zubimendi.

La previa de Napoli y Arsenal: todo lo que tenés que saber

  • Día: miércoles 9 de septiembre
  • Hora: 21:00 (hora local del estadio)
  • Estadio: Stadio Diego Armando Maradona
  • Historial: 5 cruces — Napoli ganó 1, Arsenal ganó 3 y empataron 1
  • Último antecedente: 18/04/2019: Napoli 0-1 Arsenal
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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