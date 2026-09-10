Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Sabah FK por la UEFA Champions League: TV y streaming online

El jueves 10 de septiembre, el Estadio Old Trafford abre sus puertas para un cruce que en el papel luce desparejo, aunque el Manchester United sabe que en la Champions League los detalles pesan más que el nombre en la camiseta.
Es la fase de grupos del torneo más importante de Europa y el equipo inglés necesita arrancar con una victoria que le dé confianza para lo que viene. Para el Sabah FK, en cambio, el simple hecho de pisar esta cancha ya es un premio en sí mismo.
Horario del partido
- Hora local del estadio: 20:00 hs
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, DAZN USA
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN5 Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
La actualidad de ambos equipos
El United llega con la mezcla habitual de esta temporada: goleó 5-2 al Ipswich, después cayó de visitante ante el Hull y el fin de semana rescató un empate 2-2 frente al Everton. No es una racha que dé demasiadas certezas, pero jugar de local en Old Trafford siempre cambia el ánimo.
El Sabah FK, por su parte, llega con paso firme desde Azerbaiyán. Viene de tres triunfos consecutivos, incluyendo un contundente 5-0 ante Zira y otro 5-2 frente al H Be'er Sheva, además de un ajustado 1-0 como visitante contra Araz. La confianza en el ataque no le falta, aunque el salto de nivel que representa esta Champions League es otra historia.
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|PSV vs. Shakhtar Donetsk
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Fenerbahce vs. Roma
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Lens
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Bodo Glimt
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Manchester United y Sabah FK se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Manchester United todavía no suma en el torneo.
- Sabah FK todavía no suma en el torneo.