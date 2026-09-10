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UEFA Champions League

Dónde ver EN VIVO Manchester United vs. Sabah FK por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Manchester United y Sabah FK se enfrentan este jueves 10 de septiembre, en el Estadio Old Trafford, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

Manchester United vs. Sabah FK por la UEFA Champions League.
Manchester United vs. Sabah FK por la UEFA Champions League.

El jueves 10 de septiembre, el Estadio Old Trafford abre sus puertas para un cruce que en el papel luce desparejo, aunque el Manchester United sabe que en la Champions League los detalles pesan más que el nombre en la camiseta.

Es la fase de grupos del torneo más importante de Europa y el equipo inglés necesita arrancar con una victoria que le dé confianza para lo que viene. Para el Sabah FK, en cambio, el simple hecho de pisar esta cancha ya es un premio en sí mismo.

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Horario del partido

  • Hora local del estadio: 20:00 hs
  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El United llega con la mezcla habitual de esta temporada: goleó 5-2 al Ipswich, después cayó de visitante ante el Hull y el fin de semana rescató un empate 2-2 frente al Everton. No es una racha que dé demasiadas certezas, pero jugar de local en Old Trafford siempre cambia el ánimo.

El Sabah FK, por su parte, llega con paso firme desde Azerbaiyán. Viene de tres triunfos consecutivos, incluyendo un contundente 5-0 ante Zira y otro 5-2 frente al H Be'er Sheva, además de un ajustado 1-0 como visitante contra Araz. La confianza en el ataque no le falta, aunque el salto de nivel que representa esta Champions League es otra historia.

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
PSV vs. Shakhtar DonetskJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Fenerbahce vs. RomaJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Slavia Praga vs. LensJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Bayern vs. Bodo GlimtJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Como 1907 vs. RB LeipzigJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Manchester United y Sabah FK se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Manchester United todavía no suma en el torneo.
  • Sabah FK todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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