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Dónde ver EN VIVO Fenerbahce vs. Roma por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Fenerbahce y Roma se enfrentan este jueves 10 de septiembre, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

Fenerbahce vs. Roma por la UEFA Champions League.
Fenerbahce vs. Roma por la UEFA Champions League.

El jueves 10 de septiembre Fenerbahce se mide con Roma en un cruce que promete goles de entrada, a juzgar por cómo llegan los dos.

Es la primera fecha de la fase de liga de la Champions y ninguno quiere arrancar con una derrota que complique las cuentas desde temprano.

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Horario del partido

  • México (CDMX): 10:45 hs
  • Estados Unidos (ET): 12:45 hs
  • Estados Unidos (PT): 09:45 hs
  • Argentina: 13:45 hs
  • Colombia: 11:45 hs
  • Perú: 11:45 hs
  • Chile: 13:45 hs
  • España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado: venía de dos triunfos afuera, ante Samsunspor y Lyon, pero el fin de semana perdió 2-1 de local contra Besiktas y ese traspié quedó fresco antes de este debut europeo.

La Roma, en cambio, no pierde hace rato. Goleó 4-0 a Fiorentina, repitió el 4-0 ante Lecce de visitante y el fin de semana pasado ganó 2-1 como local frente a Atalanta. Llega con la confianza de quien no conoce la derrota en sus últimos tres partidos.

El historial entre Fenerbahce y Roma

El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en 2014, y terminaron empatados 3-3. No hay demasiado para sacar de ese antecedente, salvo que ninguno se guardó nada en ataque aquella vez.

FechaPartidoResultadoTorneo
19/08/2014Roma vs. Fenerbahce3-3Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
PSV vs. Shakhtar DonetskJueves 10 de septiembre10:4513:4518:45
Slavia Praga vs. LensJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Manchester United vs. Sabah FKJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Bayern vs. Bodo GlimtJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00
Como 1907 vs. RB LeipzigJueves 10 de septiembre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Fenerbahce y Roma se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
  • Fenerbahce todavía no suma en el torneo.
  • Roma todavía no suma en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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