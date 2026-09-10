Dónde ver EN VIVO Fenerbahce vs. Roma por la UEFA Champions League: TV y streaming online

El jueves 10 de septiembre Fenerbahce se mide con Roma en un cruce que promete goles de entrada, a juzgar por cómo llegan los dos.
Es la primera fecha de la fase de liga de la Champions y ninguno quiere arrancar con una derrota que complique las cuentas desde temprano.
Horario del partido
- México (CDMX): 10:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 13:45 hs
- Colombia: 11:45 hs
- Perú: 11:45 hs
- Chile: 13:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, fuboTV, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2
La actualidad de ambos equipos
El local llega golpeado: venía de dos triunfos afuera, ante Samsunspor y Lyon, pero el fin de semana perdió 2-1 de local contra Besiktas y ese traspié quedó fresco antes de este debut europeo.
La Roma, en cambio, no pierde hace rato. Goleó 4-0 a Fiorentina, repitió el 4-0 ante Lecce de visitante y el fin de semana pasado ganó 2-1 como local frente a Atalanta. Llega con la confianza de quien no conoce la derrota en sus últimos tres partidos.
El historial entre Fenerbahce y Roma
El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en 2014, y terminaron empatados 3-3. No hay demasiado para sacar de ese antecedente, salvo que ninguno se guardó nada en ataque aquella vez.
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|19/08/2014
|Roma vs. Fenerbahce
|3-3
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|PSV vs. Shakhtar Donetsk
|Jueves 10 de septiembre
|10:45
|13:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Lens
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Manchester United vs. Sabah FK
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bayern vs. Bodo Glimt
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Jueves 10 de septiembre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Fenerbahce y Roma se enfrentan este jueves 10 de septiembre por la UEFA Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Fenerbahce todavía no suma en el torneo.
- Roma todavía no suma en el torneo.