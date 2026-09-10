Dónde ver EN VIVO Fenerbahce vs. Roma por la UEFA Champions League: TV y streaming online

Fenerbahce y Roma se enfrentan este jueves 10 de septiembre, por la UEFA Champions League. Los detalles de la televisación.

El jueves 10 de septiembre Fenerbahce se mide con Roma en un cruce que promete goles de entrada, a juzgar por cómo llegan los dos.

Es la primera fecha de la fase de liga de la Champions y ninguno quiere arrancar con una derrota que complique las cuentas desde temprano.

Horario del partido

México (CDMX): 10:45 hs

10:45 hs Estados Unidos (ET): 12:45 hs

12:45 hs Estados Unidos (PT): 09:45 hs

09:45 hs Argentina: 13:45 hs

13:45 hs Colombia: 11:45 hs

11:45 hs Perú: 11:45 hs

11:45 hs Chile: 13:45 hs

13:45 hs España: 18:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado: venía de dos triunfos afuera, ante Samsunspor y Lyon, pero el fin de semana perdió 2-1 de local contra Besiktas y ese traspié quedó fresco antes de este debut europeo.

La Roma, en cambio, no pierde hace rato. Goleó 4-0 a Fiorentina, repitió el 4-0 ante Lecce de visitante y el fin de semana pasado ganó 2-1 como local frente a Atalanta. Llega con la confianza de quien no conoce la derrota en sus últimos tres partidos.

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El historial entre Fenerbahce y Roma

El historial entre ambos es mínimo: apenas se cruzaron una vez, en 2014, y terminaron empatados 3-3. No hay demasiado para sacar de ese antecedente, salvo que ninguno se guardó nada en ataque aquella vez.

Fecha Partido Resultado Torneo 19/08/2014 Roma vs. Fenerbahce 3-3 Club Friendlies

Tabla de posiciones

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Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España PSV vs. Shakhtar Donetsk Jueves 10 de septiembre 10:45 13:45 18:45 Slavia Praga vs. Lens Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Manchester United vs. Sabah FK Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Bayern vs. Bodo Glimt Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00 Como 1907 vs. RB Leipzig Jueves 10 de septiembre 13:00 16:00 21:00

En síntesis