PSG recibe a Roma este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes. PSG viene de ganarle 6-0 a Villarreal y acumula 3 triunfos en sus últimos 3 partidos. Roma viene de caer 2-3 ante Manchester United y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de PSG y Roma
PSG (4-3-3): Matvey Safonov, Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes, João Neves, Vítor Vitinha, Fabián Ruiz, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembélé, Senny Mayulu. DT: Luis Enrique.
Roma (3-4-2-1): Mile Svilar, Gianluca Mancini, Evan Ndicka, Mario Hermoso, Rodrigo Mora, Nahuel Molina, Manu Koné, Bryan Cristante, Matías Soulé, Wesley França, Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.
Bajas y ausentes de PSG y Roma
PSG:
- Sin bajas por lesión o suspensión.
Roma:
- Lorenzo Pellegrini (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Devyne Rensch (lesión en el muslo; vuelve a principios de diciembre de 2026)
- Muhammed Bah (rotura de ligamentos cruzados)
La previa de PSG y Roma: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España
- Estadio: Parc des Princes
- Historial: 1 cruces — PSG ganó 1, Roma ganó 0 y empataron 1
- Último antecedente: 20/07/2017: Roma 1-1 PSG
- Próximo partido de PSG: vs. Aston Villa, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Roma: vs. Sporting, martes 8 de diciembre