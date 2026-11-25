Sabah FK recibe a Barcelona este miércoles 25 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Baku Olympic Stadium. Sabah FK viene de caer 1-4 ante Viking y acumula 1 triunfo, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. Barcelona viene de ganarle 3-0 a Aston Villa y acumula 2 triunfos, 1 derrota en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Sabah FK y Barcelona
Sabah FK (4-2-3-1): Stas Pokatilov, Akim Zedadka, Steve Solvet, Rahman Dashdamirov, Tymoteusz Puchacz, Umarali Rakhmonaliev, Du Queiroz, Ivan Lepinjica, Christian Nwachukwu, Orphé Mbina, Joy-Lance Mickels. DT: Valdas Dambrauskas.
Barcelona (4-2-3-1): Joan García, Eric García, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo, Pedri, Fermín López, Marc Bernal, Karim Adeyemi, Raphinha, Anthony Gordon. DT: Hansi Flick.
Bajas y ausentes de Sabah FK y Barcelona
Sabah FK:
- Aden McCarthy (expulsión; vuelve en 2 fechas)
Barcelona:
- Rodri (lesión isquiotibial)
- Xavi Espart (lesión de tobillo; vuelve a principios de enero de 2027)
- Roony Bardghji (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de febrero de 2027)
- Juan Hernández (rotura de ligamentos cruzados; vuelve a fines de diciembre de 2026)
- Jordi Pesquer (ausencia)
La previa de Sabah FK y Barcelona: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España
- Estadio: Baku Olympic Stadium
- Próximo partido de Sabah FK: vs. Villarreal, martes 8 de diciembre
- Próximo partido de Barcelona: vs. Man City, martes 8 de diciembre