Emelec presentó una oferta formal para un nuevo entrenador de cara a la temporada 2027, un destacado de LigaPro.

Parece que la confianza de Emelec en Ezequiel Medrán no era total, y es que desde la prensa revelan que los azules hicieron una oferta formal a uno de los entrenadores destacados de LigaPro.

Según cuenta el periodista César Luis Merlo, Emelec hizo una oferta a Guillermo Sanguinetti para la temporada 2027. El DT uruguayo aún no llega a un acuerdo de renovación con Macará.

Para el cuadro ambateño es prioridad la continuidad de Sanguinetti, así como de otros jugadores que fueron clave en el vicecampeonato de LigaPro 2026. El DT uruguayo recibió con esta ya tres ofertas más.

A mitad de año, Barcelona SC también lo quiso sacar de Macará pero el DT quiso completar el año y conseguir la clasificación a la Copa Libertadores del año siguiente.

En Colombia, dónde ya dirigió a Cúcuta Deportivo e Independiente Santa Fe, también lo han llamado con una oferta económica mucho más importante que las de LigaPro.

La millonaria deuda de Emelec

Ahora mismo, Emelec tendría una deuda superior a los 40 millones de dólares, según reveló el mismo José David Jiménez. Esta cifra los tiene impedidos de inscribir fichajes.

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