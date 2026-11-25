El extremo colombiano Kevin Serna está abierto a jugar en la Liga BetPlay y hay clubes que podrían pagar su fichaje.

El mercado de fichajes 2027 podría tener a Kevin Serna jugando por primera vez en Colombia. El extremo de Fluminense quiere jugar en el país y hay algunos clubes que lo podrían fichar.

Según Alexis Rodríguez, Kevin Serna tiene deseo de jugar en Colombia además descartó llamados de Atlético Nacional. Junior de Barranquilla, América de Cali e Independiente Santa Fe son los grandes que podrían asumir su transferencia y buscan un refuerzo en ese puesto.

El deseo del jugador de salir de Fluminense y jugar en el país abre la puerta a una cesión con opción de compra. El jugador tiene contrato vigente hasta diciembre 2028.

Fluminense solo vendería a Kevin Serna por cerca de 3 millones de dólares, poco más de lo que pagaron en su momento para sacar al extremo derecho del Sporting Cristal de Perú.

En el plano internacional, Kevin Serna fue convocado a la Selección de Colombia en el 2025 teniendo su debut, jugando dos encuentros y quedando bloqueado definitivamente.

Las estadísticas de Kevin Serna en la temporada 2026

Este año lleva jugando más de 50 partidos, aunque más de la mitad de suplente. Promedia poco más de 45 minutos por cada juego en esta temporada, cambiando su situación de titular que gozaba en Perú.

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