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Alineaciones de Roma y Real Madrid por la Champions League: formaciones probables

Roma y Real Madrid se enfrentan este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Roma vs. Real Madrid, Champions League
Roma vs. Real Madrid, Champions League

Se viene Roma vs. Real Madrid este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Roma y Real Madrid

Roma viene de empatar 1-1 con Fenerbahce.

Real Madrid viene de ganarle 2-1 a Inter.

Las alineaciones de Roma y Real Madrid

Roma (3-4-2-1): Pierluigi Gollini, Mario Hermoso, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Matias Soule, Paulo Dybala, Wesley Franca, Manu Kone, Marten De Roon, Nahuel Molina, Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

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Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Jude Bellingham, Federico Valverde, Bernardo Silva, Kylian Mbappe, Vinícius Júnior, Arda Güler. DT: José Mourinho.

Suplentes de Roma: Devyne Rensch, Lorenzo Pellegrini, Santiago Castro, Leonardo Balerdi, Niccolò Pisilli, Antonio Arena, Giorgio De Marzi, Emanuele Lulli, Rodrigo Mora, Daniele Ghilardi, Konstantinos Koulierakis, Devis Vasquez.

Suplentes de Real Madrid: Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Endrick, Trent Alexander-Arnold, Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Carlos Espí, Brahim Diaz, Yan Diomande, Sergio Mestre, Thiago Pitarch Pinar, Jorge Cestero.

La previa de Roma y Real Madrid: todo lo que hay que saber

  • Día: miércoles 14 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Estadio: Stadio Olimpico
  • Historial: 16 cruces — Roma ganó 6, Real Madrid ganó 9 y empataron 3
  • Último antecedente: 11/08/2019: Roma 2-2 Real Madrid
  • Próximo partido de Roma: vs. Slovan Bratislava, martes 20 de octubre
  • Próximo partido de Real Madrid: vs. RB Leipzig, miércoles 21 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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