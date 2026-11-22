Se destapó el secreto a voces. Descubre quiénes son los verdaderos culpables del veto de Sebastián Villa en la Selección Colombia.

“Fue imparable” y “la diferencia que hace Villa”, fueron algunas de las reacciones de la prensa de Argentina al gran partido del extremo de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026 contra Atlético Mineiro. Entonces, ¿por qué no va a la Selección Colombia?

¡Ya revelaron los verdaderos culpables! Antes de la actuación de 8.1 puntos de calificación, según el portal ‘Sofa Score’, Sebastián Villa ya había estado en boca de los hinchas de la Selección Colombia porque se instaló el rumor de que el entrenador Néstor Lorenzo lo quería llevar al Mundial 2026, pero Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, habría hecho que lo quitaran de la lista de convocados.

Pasó el Mundial 2026, la Selección Colombia fue eliminada en los octavos de final y Villa siguió sin aparecer en las dos convocatorias que hizo ‘La Tricolor’ antes de fin de año. En primera instancia, el periodista Javier Hernández señaló a un culpable del veto al extremo de Boca Juniors, pero todo parece indicar que los verdaderos culpables serían otros. ¿No hay vuelta atrás?

Los verdaderos culpables de no ver a Villa en la Selección Colombia

Villa en Boca vs. Atlético Mineiro. (Foto: Getty)

“Fue la gran figura del partido entre Boca Juniors, campeón de la Sudamericana, ante Atlético Mineiro, en la final (…) Lo cierto es que lo de Villa, más que pasar por Lorenzo o por Jesurún, pasa es por los patrocinadores. A ver, si ellos lo quieren, los patrocinadores, Villa va a ser jugador de Selección Colombia, si no lo quieren porque no quieren ver su cara, la cara de Villa vinculada a su producto, pues no, Villa no va a volver. Los patrocinadores tienen demasiado peso en la Selección Colombia y en la Federación Colombiana de Fútbol primero está es el billetico”, reveló el periodista Paolo Arenas.

Lo que dijo el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol sobre el nivel de Sebastián Villa

¿Se lavó las manos? Difícil… Luego de que Sebastián Villa fuera la figura del triunfo 2-0 de Boca Juniors contra Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026, Ramón Jesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, sostuvo sobre el extremo que lo ve en un gran nivel, pero que el técnico Néstor Lorenzo es quien toma la decisión final sobre su convocatoria.

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