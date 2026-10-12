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Champions League

Alineaciones de Villarreal y Napoli por la Champions League: formaciones probables

Villarreal y Napoli se enfrentan este martes 13 de octubre por la Champions League. Las formaciones probables de los dos equipos.

Villarreal vs. Napoli, Champions League
Villarreal vs. Napoli, Champions League

Se viene Villarreal vs. Napoli este martes 13 de octubre desde las 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.

Cómo llegan Villarreal y Napoli

Villarreal viene de caer 2-3 ante Dortmund.

Napoli viene de caer 0-1 ante Arsenal.

Las alineaciones de Villarreal y Napoli

Villarreal (4-4-2): Péter Gulácsi, Sergi Cardona, Renato Veiga, Pau Navarro, Santiago Mourino, Santi Comesaña, Pape Gueye, Alberto Moleiro, Ilias Akhomach, Georges Mikautadze, Ayoze Pérez. DT: Iñigo Pérez.

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Napoli (3-4-2-1): Alex Meret, Rafa Marín, Amir Rrahmani, Benoit Badiashile, Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka, Leonardo Spinazzola, Giovanni Di Lorenzo, David Neres, Scott Mctominay, Rasmus Hojlund. DT: Massimiliano Allegri.

Suplentes de Villarreal: Tani Oluwaseyi, Nathan Saliba, Luíz Júnior, Logan Costa, Alex Freeman, Alassane Diatta, Gerard Moreno, Juan Foyth, Rubén Gómez, Carlos Maciá, Carlos Romero, Nizar El Jmili.

Suplentes de Napoli: Noa Lang, Matteo Politano, Billy Gilmour, Nikita Contini, Lorenzo Lucca, Sam Beukema, Vanja Milinković-Savić, Giovane.

La previa de Villarreal y Napoli: todo lo que hay que saber

  • Día: martes 13 de octubre
  • Hora: 13:00 de México, 16:00 de Argentina, 21:00 de España
  • Historial: 7 cruces — Villarreal ganó 3, Napoli ganó 2 y empataron 2
  • Último antecedente: 17/12/2022: Napoli 2-3 Villarreal
  • Próximo partido de Villarreal: vs. Liverpool, martes 20 de octubre
  • Próximo partido de Napoli: vs. Bodo Glimt, martes 20 de octubre
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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