El título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026 tocó las puertas de la casa del periodista más famoso de Colombia y cuando Carlos Antonio Vélez abrió para recibirlo salió con los taches arriba. ¡Y no es por exagerar! Poco destacó y hasta le puso de apodo “eliminado”.

Boca llegó a competir en la Copa Sudamericana porque quedó eliminado en la fase de grupos de la Copa Libertadores al quedar en la tercera posición del Grupo D con siete puntos. Al equipo ‘Xenieze’ lo superaron Cruzeiro y Universidad Católica con 11 y 13 puntos, respectivamente.

A pesar de que Boca Juniors dejó en el camino a Sao Paulo y Vasco da Gama en cuartos de final y semifinal, respectivamente, para llegar a la final de la Copa Sudamericana 2026 y ganar el título sin pasar mayores apuros con un 2-0 a Atlético Mineiro que supo a poco, Carlos Antonio Vélez criticó al equipo argentino de manera vehemente.

El periodista más famoso de Colombia sobre el título de Boca: “Ganó la copa un eliminado”

Carlos Antonio Vélez y Sebastián Villa. (Foto: Getty)

“Ganó la copa un eliminado de la Libertadores; es que se les olvida que a Boca lo habían eliminado de Libertadores. Es un eliminado de Libertadores. Aprovechó la oportunidad, y eso también es válido. Muchas bajas en el rival: Alan Franco, suspendido en la vuelta del juego contra el City Torque; Reinier y Alan Minda, que tenían lesiones musculares, complicados; Maicon, Víctor Hugo, Thiago Borbas con problemas físicos, con todo estuvieron en el plantel en Barranquilla. Llegó Mineiro con siete partidos sin ganar, cinco derrotas y dos empates, y con un ataque que hacía rato no le marcaba un gol a nadie. Ningún delantero marcó gol en ese equipo desde mediados de octubre. Ni un solo gol”, afirmó Vélez sobre el título de Boca Juniors en la Copa Sudamericana 2026.

¿Cuántos seguidores tiene Carlos Antonio Vélez?

Si se suma los seguidores que tiene en X y en Instagram, Carlos Antonio Vélez tiene una comunidad de más de 813.000 seguidores. Por algo es el periodista más polémico y famoso de Colombia.

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