PSG recibe a Roma este miércoles 25 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Parc des Princes.
PSG llega como favorito de local según las casas de apuestas, pero Roma tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, PSG ganó 3-2 como visitante ante Nice. El conjunto marcha 2° con 12 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Troyes.
Roma viene de ganar 5-1 como visitante ante Parma. El equipo ocupa el puesto 23 con 4 puntos. Antes ganó 3-0 como local ante Sassuolo.
El historial entre PSG y Roma
PSG y Roma se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 triunfo de PSG y 1 empate.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|20/07/2017
|Roma vs. PSG
|1-1
|International Champions Cup
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX One, FOX+
- Estados Unidos: Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN 5 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN 5 Sur
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Slavia Praga vs. Villarreal
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lille vs. Bayern
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Brujas vs. Liverpool
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- PSG y Roma se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX One y FOX+.
- PSG suma 12 puntos tras vencer a Nice, Troyes y Villarreal.
- Roma suma 4 puntos en el torneo.