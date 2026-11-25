Slavia Praga recibe a Villarreal este miércoles 25 de noviembre desde las 11:45 de México, 14:45 de Argentina, 18:45 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 5 de la Champions League, se disputará en el Fortuna Arena.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
La actualidad de ambos equipos
En su último compromiso, Slavia Praga ganó 2-0 como visitante ante Olomouc. El conjunto marcha 34° con 1 punto. Antes ganó 4-1 como local ante Artis.
Villarreal viene de perder 2-3 como visitante ante Barcelona. El equipo ocupa el puesto 29 con 3 puntos. Antes ganó 2-0 como local ante Getafe.
El historial entre Slavia Praga y Villarreal
Slavia Praga y Villarreal se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Villarreal y 1 empate.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|02/11/2017
|Slavia Praga vs. Villarreal
|0-2
|UEFA Europa League
|19/10/2017
|Villarreal vs. Slavia Praga
|2-2
|UEFA Europa League
Horario del partido
- México (CDMX): 11:45 hs
- Estados Unidos (ET): 12:45 hs
- Estados Unidos (PT): 09:45 hs
- Argentina: 14:45 hs
- Colombia: 12:45 hs
- Perú: 12:45 hs
- Chile: 14:45 hs
- España: 18:45 hs
Por dónde ver el partido
- México: TNT Sports, Max Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: ESPN2 Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Sur
- Perú: ESPN2 Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Sabah FK vs. Barcelona
|Miércoles 25 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Shakhtar Donetsk vs. Fenerbahce
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Sporting vs. Manchester United
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSG vs. Roma
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lille vs. Bayern
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Inter vs. Stuttgart
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Brujas vs. Liverpool
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Viking
|Miércoles 25 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Slavia Praga y Villarreal se enfrentan este miércoles 25 de noviembre por la jornada 5 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max Mexico.
- Slavia Praga suma 1 punto en el torneo.
- Villarreal suma 3 puntos en el torneo.