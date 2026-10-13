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Dónde ver EN VIVO Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

Shakhtar Donetsk y AEK Athens se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens, Champions League
Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens, Champions League

AEK Athens visita a Shakhtar Donetsk este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.

Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.

Horario del partido

  • México (CDMX): 13:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 16:00 hs
  • Colombia: 14:00 hs
  • Perú: 14:00 hs
  • Chile: 16:00 hs
  • España: 21:00 hs
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Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Shakhtar Donetsk ganó 3-0 como visitante ante Veres Rivne en la fecha anterior. Shakhtar Donetsk está 19° en la tabla con 1 punto. Antes ganó 3-0 como local ante Kryvbas KR.

En su último compromiso, AEK Athens ganó 3-0 como local ante OFI. El conjunto marcha 15° con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Volos.

El historial entre Shakhtar Donetsk y AEK Athens

Shakhtar Donetsk y AEK Athens se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de AEK Athens.

Último enfrentamiento

FechaPartidoResultadoTorneo
13/07/2023AEK Athens vs. Shakhtar Donetsk5-0Club Friendlies

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Viking vs. BayernMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
RB Leipzig vs. PSVMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Galatasaray vs. BarcelonaMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Inter vs. BrujasMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Atlético de Madrid vs. Manchester UnitedMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
Arsenal vs. LilleMartes 13 de octubre13:0016:0021:00
LASK vs. LiverpoolMiércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Feyenoord vs. Como 1907Miércoles 14 de octubre10:4513:4518:45
Betis vs. PortoMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Slovan Bratislava vs. StuttgartMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Man City vs. PSGMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Bodo Glimt vs. DortmundMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Aston Villa vs. FenerbahceMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00
Roma vs. Real MadridMiércoles 14 de octubre13:0016:0021:00

En síntesis

  • Shakhtar Donetsk y AEK Athens se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico.
  • Shakhtar Donetsk suma 1 punto tras vencer a Veres Rivne, Kryvbas KR y LNZ Cherkasy.
  • AEK Athens suma 3 puntos tras vencer a OFI, Volos y Panserraikos.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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