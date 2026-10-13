Dónde ver EN VIVO Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens por la jornada 2 de la Champions League: TV y streaming online

AEK Athens visita a Shakhtar Donetsk este miércoles 14 de octubre por la segunda jornada de la Champions League.
Dos equipos parejos en la clasificación se cruzan por una fecha que puede moverlos de lugar.
Horario del partido
- México (CDMX): 13:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 16:00 hs
- Colombia: 14:00 hs
- Perú: 14:00 hs
- Chile: 16:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: Max Mexico, Space Mexico
- Estados Unidos: Paramount+, ViX
- Argentina: Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN6 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN6 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 4, Movistar Liga de Campeones 6
La actualidad de ambos equipos
Shakhtar Donetsk ganó 3-0 como visitante ante Veres Rivne en la fecha anterior. Shakhtar Donetsk está 19° en la tabla con 1 punto. Antes ganó 3-0 como local ante Kryvbas KR.
En su último compromiso, AEK Athens ganó 3-0 como local ante OFI. El conjunto marcha 15° con 3 puntos. Antes ganó 2-1 como visitante ante Volos.
El historial entre Shakhtar Donetsk y AEK Athens
Shakhtar Donetsk y AEK Athens se enfrentaron 1 vez en los últimos años: 1 de AEK Athens.
Último enfrentamiento
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|13/07/2023
|AEK Athens vs. Shakhtar Donetsk
|5-0
|Club Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Viking vs. Bayern
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|RB Leipzig vs. PSV
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Galatasaray vs. Barcelona
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Inter vs. Brujas
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Atlético de Madrid vs. Manchester United
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Arsenal vs. Lille
|Martes 13 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|LASK vs. Liverpool
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Feyenoord vs. Como 1907
|Miércoles 14 de octubre
|10:45
|13:45
|18:45
|Betis vs. Porto
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Slovan Bratislava vs. Stuttgart
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Man City vs. PSG
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Bodo Glimt vs. Dortmund
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Aston Villa vs. Fenerbahce
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
|Roma vs. Real Madrid
|Miércoles 14 de octubre
|13:00
|16:00
|21:00
En síntesis
- Shakhtar Donetsk y AEK Athens se enfrentan este miércoles 14 de octubre por la jornada 2 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por Max Mexico y Space Mexico.
- Shakhtar Donetsk suma 1 punto tras vencer a Veres Rivne, Kryvbas KR y LNZ Cherkasy.
- AEK Athens suma 3 puntos tras vencer a OFI, Volos y Panserraikos.