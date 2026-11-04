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Dónde ver EN VIVO Porto vs. Napoli por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio do Dragao, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Porto vs. Napoli, Champions League
Porto vs. Napoli, Champions League

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Porto todavía no sumó un punto en esta Champions League y necesita revertir esa situación antes de que la fase de liga se le complique de verdad. Napoli llega golpeado por la derrota ante Juventus y no quiere quedar también afuera de la pelea.

Un resultado adverso puede dejar a cualquiera de los dos con muy poco margen para meterse entre los mejores puestos del torneo. El que gane respira; el que pierde queda contra las cuerdas.

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La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado en Champions, sin unidades en tres fechas, pero afuera de ese torneo muestra otra cara: viene de ganarle 4-0 a Estoril y de otros dos triunfos ajustados en el torneo local. La idea de Porto va a ser trasladar esa confianza del campeonato a Europa, donde todavía no logró traducir el buen momento futbolístico.

Napoli tiene tres puntos y una imagen más pareja: después del 3-3 contra Roma y un triunfo goleador por 4-1 ante Monza, el equipo italiano llegó dolido a este cruce tras caer 2-0 con Juventus. En la Champions buscará recuperar terreno en una fase que todavía tiene mucho por definirse.

El historial entre Porto y Napoli

Los antecedentes entre ambos son escasos pero favorables para los portugueses: de cuatro enfrentamientos, Porto ganó dos y los otros dos terminaron en empate. Napoli nunca pudo quedarse con una victoria en este cruce, y en el total de goles también manda el equipo portugués, 6 contra 3.

La última vez que se vieron las caras fue en 2015, con un 0-0 sin goles en Portugal. Antes de eso, los duelos sí tuvieron más emociones, con triunfos ajustados y algún resultado abultado a favor de Porto.

Últimos 4 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
08/08/2015Porto vs. Napoli0-0Club Friendlies
20/03/2014Napoli vs. Porto2-2UEFA Europa League
13/03/2014Porto vs. Napoli1-0UEFA Europa League
04/08/2013Napoli vs. Porto1-3Club Friendlies

Horario del partido

  • México (CDMX): 14:00 hs
  • Estados Unidos (ET): 15:00 hs
  • Estados Unidos (PT): 12:00 hs
  • Argentina: 17:00 hs
  • Colombia: 15:00 hs
  • Perú: 15:00 hs
  • Chile: 17:00 hs
  • España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

PartidoDíaMéxicoArgentinaEspaña
Fenerbahce vs. LiverpoolMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
AEK Athens vs. Real MadridMiércoles 4 de noviembre11:4514:4518:45
Viking vs. Sabah FKMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Slavia Praga vs. ArsenalMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Lens vs. Como 1907Miércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
RB Leipzig vs. Man CityMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
PSV vs. BrujasMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00
Dortmund vs. BetisMiércoles 4 de noviembre14:0017:0021:00

En síntesis

  • Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
  • El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
  • Porto suma 0 puntos tras vencer a Estoril, Académico y Gil Vicente.
  • Napoli suma 3 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
Redacción Bolavip
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