Dónde ver EN VIVO Porto vs. Napoli por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre, en el Estadio do Dragao, por la jornada 4 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Porto todavía no sumó un punto en esta Champions League y necesita revertir esa situación antes de que la fase de liga se le complique de verdad. Napoli llega golpeado por la derrota ante Juventus y no quiere quedar también afuera de la pelea.

Un resultado adverso puede dejar a cualquiera de los dos con muy poco margen para meterse entre los mejores puestos del torneo. El que gane respira; el que pierde queda contra las cuerdas.

La actualidad de ambos equipos

El local llega golpeado en Champions, sin unidades en tres fechas, pero afuera de ese torneo muestra otra cara: viene de ganarle 4-0 a Estoril y de otros dos triunfos ajustados en el torneo local. La idea de Porto va a ser trasladar esa confianza del campeonato a Europa, donde todavía no logró traducir el buen momento futbolístico.

Napoli tiene tres puntos y una imagen más pareja: después del 3-3 contra Roma y un triunfo goleador por 4-1 ante Monza, el equipo italiano llegó dolido a este cruce tras caer 2-0 con Juventus. En la Champions buscará recuperar terreno en una fase que todavía tiene mucho por definirse.

El historial entre Porto y Napoli

Los antecedentes entre ambos son escasos pero favorables para los portugueses: de cuatro enfrentamientos, Porto ganó dos y los otros dos terminaron en empate. Napoli nunca pudo quedarse con una victoria en este cruce, y en el total de goles también manda el equipo portugués, 6 contra 3.

La última vez que se vieron las caras fue en 2015, con un 0-0 sin goles en Portugal. Antes de eso, los duelos sí tuvieron más emociones, con triunfos ajustados y algún resultado abultado a favor de Porto.

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Últimos 4 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 08/08/2015 Porto vs. Napoli 0-0 Club Friendlies 20/03/2014 Napoli vs. Porto 2-2 UEFA Europa League 13/03/2014 Porto vs. Napoli 1-0 UEFA Europa League 04/08/2013 Napoli vs. Porto 1-3 Club Friendlies

Horario del partido

México (CDMX): 14:00 hs

14:00 hs Estados Unidos (ET): 15:00 hs

15:00 hs Estados Unidos (PT): 12:00 hs

12:00 hs Argentina: 17:00 hs

17:00 hs Colombia: 15:00 hs

15:00 hs Perú: 15:00 hs

15:00 hs Chile: 17:00 hs

17:00 hs España: 21:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la jornada

Partido Día México Argentina España Fenerbahce vs. Liverpool Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 AEK Athens vs. Real Madrid Miércoles 4 de noviembre 11:45 14:45 18:45 Viking vs. Sabah FK Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Slavia Praga vs. Arsenal Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Lens vs. Como 1907 Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 RB Leipzig vs. Man City Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 PSV vs. Brujas Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00 Dortmund vs. Betis Miércoles 4 de noviembre 14:00 17:00 21:00

En síntesis

Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.

se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League. El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One .

y . Porto suma 0 puntos tras vencer a Estoril, Académico y Gil Vicente.

suma 0 puntos tras vencer a Estoril, Académico y Gil Vicente. Napoli suma 3 puntos en el torneo.