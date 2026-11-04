Dónde ver EN VIVO Porto vs. Napoli por la jornada 4 de la Champions League: TV y streaming online

Porto recibe a Napoli este miércoles 4 de noviembre desde las 14:00 de México, 17:00 de Argentina, 21:00 de España. El encuentro, correspondiente a la jornada 4 de la Champions League, se disputará en el Estadio do Dragao. Porto todavía no sumó un punto en esta Champions League y necesita revertir esa situación antes de que la fase de liga se le complique de verdad. Napoli llega golpeado por la derrota ante Juventus y no quiere quedar también afuera de la pelea.
Un resultado adverso puede dejar a cualquiera de los dos con muy poco margen para meterse entre los mejores puestos del torneo. El que gane respira; el que pierde queda contra las cuerdas.
La actualidad de ambos equipos
El local llega golpeado en Champions, sin unidades en tres fechas, pero afuera de ese torneo muestra otra cara: viene de ganarle 4-0 a Estoril y de otros dos triunfos ajustados en el torneo local. La idea de Porto va a ser trasladar esa confianza del campeonato a Europa, donde todavía no logró traducir el buen momento futbolístico.
Napoli tiene tres puntos y una imagen más pareja: después del 3-3 contra Roma y un triunfo goleador por 4-1 ante Monza, el equipo italiano llegó dolido a este cruce tras caer 2-0 con Juventus. En la Champions buscará recuperar terreno en una fase que todavía tiene mucho por definirse.
El historial entre Porto y Napoli
Los antecedentes entre ambos son escasos pero favorables para los portugueses: de cuatro enfrentamientos, Porto ganó dos y los otros dos terminaron en empate. Napoli nunca pudo quedarse con una victoria en este cruce, y en el total de goles también manda el equipo portugués, 6 contra 3.
La última vez que se vieron las caras fue en 2015, con un 0-0 sin goles en Portugal. Antes de eso, los duelos sí tuvieron más emociones, con triunfos ajustados y algún resultado abultado a favor de Porto.
Últimos 4 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|08/08/2015
|Porto vs. Napoli
|0-0
|Club Friendlies
|20/03/2014
|Napoli vs. Porto
|2-2
|UEFA Europa League
|13/03/2014
|Porto vs. Napoli
|1-0
|UEFA Europa League
|04/08/2013
|Napoli vs. Porto
|1-3
|Club Friendlies
Horario del partido
- México (CDMX): 14:00 hs
- Estados Unidos (ET): 15:00 hs
- Estados Unidos (PT): 12:00 hs
- Argentina: 17:00 hs
- Colombia: 15:00 hs
- Perú: 15:00 hs
- Chile: 17:00 hs
- España: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: FOX Mexico, FOX One
- Estados Unidos: CBS Sports Network, Paramount+, Fubo, ViX
- Argentina: Fox Sports Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Colombia: Disney+ Premium Sur, ESPN7 Sur
- Perú: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- Chile: Disney+ Premium Chile, ESPN7 Sur
- España: Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
|Partido
|Día
|México
|Argentina
|España
|Fenerbahce vs. Liverpool
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|AEK Athens vs. Real Madrid
|Miércoles 4 de noviembre
|11:45
|14:45
|18:45
|Viking vs. Sabah FK
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Slavia Praga vs. Arsenal
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Lens vs. Como 1907
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|RB Leipzig vs. Man City
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|PSV vs. Brujas
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
|Dortmund vs. Betis
|Miércoles 4 de noviembre
|14:00
|17:00
|21:00
En síntesis
- Porto y Napoli se enfrentan este miércoles 4 de noviembre por la jornada 4 de la Champions League.
- El partido se transmitirá por FOX Mexico y FOX One.
- Porto suma 0 puntos tras vencer a Estoril, Académico y Gil Vicente.
- Napoli suma 3 puntos en el torneo.