Piero Hincapié empezó a sonar cada vez más fuerte para llegar al FC Barcelona. Se habla de que el equipo catalán ya comenzó contactos con el agente del ecuatoriano, pero en Arsenal lo toman con calma. Incluso, hasta Arteta tomó una decisión.

La decisión de Arteta con Piero Hincapié

La primera contundente decisión de Mikel Arteta con Piero Hincapié es darle la titularidad. El entrenador español confía en su jugador y le quiere volver a dar minutos como titular. Hay que recordar que se perdió partidos por sus lesiones, no porque el DT no lo quisiera.

Hincapié tuvo importantes molestias musculares a comienzos de temporada e incluso se quedó fuera de la convocatoria de la Selección de Ecuador. El tricolor volvió hace un par de semanas y ya viene teniendo minutos como suplente y ahora como titular.

El once de Arsenal para la Champions League. (Foto: Arsenal)

Con este once, Arteta también da un mensaje a los equipos que quieren ir a fichar a sus jugadores, y es que aún los tiene en consideración. Puesto que, para jugar contra el Slavia también pone en la mitad de la cancha a Zubimendi, que viene protagonizando rumores de salida.

El contrato de Piero Hincapié con Arsenal

Piero Hincapié firmó con Arsenal hasta la temporada 2031. El jugador ecuatoriano tiene un largo contrato, y como es de costumbre en estos meses de mercado suenan varios rumores. El FC Barcelona necesita un defensa y evidentemente los mejores jugadores serán relacionados con el club.

Publicidad

¿A qué hora juega Hincapié con Arsenal por la Champions League y por dónde ver?

El partido del Slavia Prague vs Arsenal por la fecha 4 de la Champions League se podrá ver por Disney+ en su plan Premium. El encuentro comenzará desde las 15H00 (EC).

Encuesta¿Qué crees que pase con Piero Hincapié? ¿Qué crees que pase con Piero Hincapié? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: