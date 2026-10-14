Gestazo de crac tras la roja. Descubre el mensaje perfecto de Luis Díaz a Michael Olise luego de ser sacrificado en el Bayern Múnich.

Ni uno de los mejores guionistas de Hollywood habría escrito una mejor forma de romper la maldición de los goles anulados, pero… La historia no tuvo final feliz. Luis Díaz fue el sacrificado por la expulsión de Michael Olise en el empate entre Bayern Múnich y Viking por la Champions League, pero, aún así, apareció con el mensaje perfecto para su compañero de equipo.

¡A los hechos! Viking, el campeón de Noruega, se puso arriba 2-0 en el marcador del partido por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League. Bayern Múnich tenía un poco más de 45 minutos para remontar el partido. Lo consiguió, pero apareció el grave error.

Luego del gol de Luis Díaz, Michael Olise vio dos tarjetas amarillas en cuestión de segundos. Una por falta y otra por lanzarle el balón en la cara a Zlatko Tripic. El entrenador Vincent Kompany decidió sacrificar a ‘Lucho’ para que entrara Josip Stanisic, pero les terminaron empatando el partido. El jugador colombiano tenía algo que decir al respecto.

El mensaje perfecto de Díaz a Olise tras la roja que lo sacrificó en el Bayern

Michael Olise y Luis Díaz en Bayern Múnich. (Foto: Getty Images)

Cuando lo más fácil era salir a criticarlo y señalarlo porque después de hacerse expulsar le terminaron empatando el partido al Bayern Múnich, ‘Lucho’ Díaz apareció con un mensaje perfecto que le cayó como anillo al dedo a Olise. “Cabezas arriba y a seguir trabajando duro”, publicó el extremo de la Selección Colombia en una publicación que incluyó una foto con el delantero francés.

Post de Díaz con Olise. (Foto: IG)

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El próximo partido de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Luego de romper la racha de seis goles consecutivos anulados, Luis Díaz va en búsqueda de un segundo gol consecutivo cuando Bayern Múnich enfrente a RB Leipzig el sábado 17 de octubre a las 11:30 A.M. (hora colombiana) por la sexta fecha de la Bundesliga 2026-27.

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