Harry Kane quedó a solo dos goles de la marca de partidos seguidos de Cristiano Ronaldo anotando en la Champions

Arsenal y Atlético de Madrid defenderán la marca de CR7. Si Kane les marca, iguala uno de los grandes registros de la Champions.

El irregular presente del Bayern de Múnich no puede entenderse sin los goles de Harry Kane. El delantero inglés continúa marcando tantos a lo largo de la Champions League y amenaza una de las marcas más importantes de la carrera de Cristiano Ronaldo. Necesita anotarle al Arsenal y al Atlético de Madrid en las próximas semanas para igualar al portugués.

De momento, Cristiano Ronaldo sigue siendo el jugador con mayor cantidad de partidos consecutivos anotando en la UEFA Champions League: fueron 11 en una racha compuesta entre junio de 2017 y abril de 2018. La marca de Kane será puesta a prueba como nunca durante las próximas semanas.

Viking FK, Bodo/Glimt, París Saint-Germain, Real Madrid, Atalanta, PSV Eindhoven y Union Saint-Gilloise son los equipos que componen la racha de 9 partidos seguidos de Harry Kane anotando de manera consecutiva en la Copa de Europa. Se encuentra a solamente dos de Cristiano Ronaldo. Los próximos partidos de los alemanes pasarán por recibir al Arsenal y al Atlético de Madrid.

Durante su racha entre 2017 y 2018, Cristiano Ronaldo marcó a rivales como Juventus, APOEL Nicosia, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur y París Saint-Germain. Todo ello en tiempos donde el Real Madrid se encontraba construyendo la racha de tres ediciones seguidas de la Champions ganadas por su escudo. Kane espera poder corregir los errores de este momento en las filas de Vincent Kompany para poder seguir apostando por marcas de esta índole.

Solo CR7 ha marcado en más partidos seguidos de UCL que Kane: GETTY

“Tuvimos una mala primera parte. Empezamos bien la segunda y luchamos para remontar, pero la roja lo cambió todo. Deberíamos haber ganado este partido con el rendimiento que mostramos en la segunda parte, pero, cuando cometes errores, te castigan”, comentaba el inglés alrededor del empate frente al Viking de Noruega. De momento, el Bayern de Múnich suma 4 puntos de 6 posibles en este inicio de la Copa de Europa.

Publicidad

Kane y una renovación encaminada

Las informaciones de la prensa alemana apuntan a un nuevo contrato del británico hasta el año 2029. No hay prisa por firmar un nuevo vínculo contractual que todas las partes quieren que se termine formalizando. El salario y una posible hoja de ruta de salida en el futuro de Harry Kane son algunos de los flecos que quedan por resolverse.

Todo esto mientras los alemanes también resuelven el futuro de Michael Olise. El francés también negocia una renovación contractual que le dejaría como el futbolista mejor pagado de la plantilla. Reclama tener en este vínculo contractual una cláusula de rescisión de 200 millones de euros para tener algún tipo de margen de decisión sobre su futuro. El Bayern de Múnich vive momentos claves dentro y fuera del campo.

Datos claves

Harry Kane acumula 9 partidos consecutivos marcando en la Champions League.

acumula en la Champions League. El récord histórico le pertenece a Cristiano Ronaldo , con 11 encuentros seguidos anotando .

, con . El Bayern de Múnich se enfrentará próximamente al Arsenal y al Atlético de Madrid en Champions.