Los hinchas del Manchester United recuerdan con cariño a Radamel Falcao: “Llegó tarde”

Radamel Falcao García fue uno de los grandes protagonistas de la previa del encuentro entre Atlético de Madrid y Manchester United. Todo ello a lo largo de la última semana de la UEFA Champions League y en tiempos donde al Tigre también se le inauguró su lugar en el Paseo de Leyendas del conjunto colchonero. BOLAVIP se desplazó hasta las afueras del Estadio Metropolitano para preguntarle a los aficionados de los Diablos Rojos por su recuerdo sobre el cafetero.

“No fue lo que esperábamos. Es difícil ponerle una nota, un 5 casi. Esperábamos más porque era un goleador top… No salió como esperábamos. Fue mucho mejor en el Atlético. No tuvimos el 9 que buscábamos, pero sin dudas fue un jugador top… Falcao llegó tarde al United. Lo queremos y lo quisimos como jugador porque siempre intentó”, empezaban los hinchas del Manchester United. La imagen del Tigre fuera del campo, bien recordada.

Recordemos que Falcao llegó a los Diablos Rojos después de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Una que se perdió tras la lesión de ligamentos cruzados sufrida a inicios de enero de dicho año. Su cesión a al club tuvo apenas cuatro goles y cinco asistencias en un total de 29 partidos oficiales. Los aficionados del Manchester United destacan que el timing de dicho fichaje fue clave para no poder disfrutar del mejor Tigre.

Destacan que el ritmo competitivo del colombiano estaba lejos de lo que se necesita en la Premier League. Si la operación se hubiera realizado 12 o 24 meses antes, creen que la historia hubiera sido distinta: “Estaba muy viejo para llegar al United cuando pasó… Llegó un poco tarde. Lo queríamos ver en su primer nivel. Las lesiones no ayudaron y nunca pudo recuperarse del todo. Siempre me gustó como 9, tuvo 3-4 buenos partidos pero no fue suficiente. Gran jugador, pero todo ocurrió en el momento equivocado”.

“Esperábamos mucho más de lo que se nos terminó dando. Estábamos muy ilusionados. Era tremendo en el Atlético de Madrid. Una leyenda total… Era un jugador de calidad total… Fue un gran jugador, pero llegó algo viejo y lento para la Premier League, por eso no pudo rendir. Vistió la camiseta y dio todo, que es lo que siempre pedimos a los jugadores del Manchester United”, finalizan sus testimonios en BOLAVIP los hinchas del Manchester United. El Tigre, a pesar del paso del tiempo, es más que bien recordado en Old Trafford.

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