La noticia de 90 millones que complica el futuro de Luis Díaz en Bayern Múnich

Conoce cuál es la impactante noticia de 90 millones de euros que complica seriamente el futuro del colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich.

Bayern Múnich quedó eliminado ante el PSG en las semifinales de la Champions League 2025-26 y se confirmó la falta profundidad del equipo que complica el futuro de Luis Díaz en su aspiración de ganar por primera vez la Liga de Campeones. ¡Y eso no fue lo peor! Llegó una noticia de 90 millones que no esperaban.

¡Todos los partidos de Bayern Múnich y Luis Díaz los puedes ver en exclusiva y en Colombia por Disney+!

El París Saint-Germain estaba dominando el partido, defendía en campo propio con todos sus jugadores y cuando perdía el balón posicionaba a diez futbolistas en campo rival para ejercer una presión que Bayern Múnich no pudo descifrar.

Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, miró al banco de suplentes y tenía pocas soluciones para remontar la serie ante PSG. Los cambios que hizo le dieron ingreso Alphonso Davies, Min-Jae Kim, Nicolas Jackson y Lennart Karl. Ningún nombre revulsivo y, a la hora de buscar un golpe en el mercado de fichajes, llegó una mala noticia.

Complica el futuro de Luis Díaz: La noticia de 90 millones que no esperaba el Bayern

Luis Díaz en el empate1-1 entre Bayern Múnich y PSG. (Foto: Getty Images)

En vísperas de tener un mejor equipo y que no se le complique su futuro para ganar la Champions League, Luis Díaz recibió una mala noticia por parte del periodista Florian Plettenberg del canal ‘Sky Sports’: “Ya ha habido conversaciones club a club entre el FC Bayern y el Newcastle sobre Anthony Gordon. Las demandas iniciales del Newcastle fueron de hasta 90 millones de euros. Barcelona, Arsenal y Liverpool también informados. De manera realista, se espera que la cifra sea de alrededor de 75-85 millones de euros, incluyendo bonos. El Bayern no pagará eso. Por eso, las conversaciones con otros candidatos también están en curso”.

Publicidad

La decisión de Bayern Múnich para este mercado de fichajes en Europa

Plettenberg no solo informó el precio por el cual Bayern Múnich no compraría a Anthony Gordon para traerle competencia élite a Luis Díaz, también reveló que la eliminación en semifinales de la Champions League no cambia que el equipo alemán no planea un mercado de fichajes con muchos movimientos. La prioridad es buscar un extremo izquierdo que compita la titularidad con ‘Lucho’.

Encuesta¿A quién busca Bayern Múnich para que le compita el puesto a Luis Díaz? ¿A quién busca Bayern Múnich para que le compita el puesto a Luis Díaz? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen