Independiente del Valle vs Barcelona SC HOY: horario y cómo verlo por TV

Los canales para ver el partido de Independiente del Valle vs Barcelona SC por la LigaPro.

Este sábado 9 de mayo de 2026 se enfrentan por la LigaPro, Independiente del Valle vs Barcelona SC. Es un partido clave por las aspiraciones de cada club en este primer semestre del torneo y en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones.

¿Qué canal pasa el partido de IDV vs Barcelona SC?

El partido de Independiente del Valle y Barcelona SC no se verá por TV Abierta y solo será transmitido por:

Zapping Sports +

Barcelona SC viene de una victoria muy importante contra IDV que puede cambiar el ánimo de cualquier equipo; entre semana venció a Boca Juniors por la Copa Libertadores. Ese triunfo clave ante los argentinos revivió sus chances en este torneo.

Por otro lado, IDV se llevó una durísima derrota en la Copa Libertadores ante Universidad Central de Venezuela. Los ‘Rayados’ ahora buscarán sacar la victoria en la LigaPro para seguir con una gran ventaja ante sus rivales directos en la pelea por el título.

Publicidad

La tabla de posiciones de la LigaPro

Así quedó la tabla de posiciones de la LigaPro: