Un nuevo arquero aparece en la órbita de Millonarios para después de la temporada 2026.

Millonarios sigue buscando refuerzos para su plantilla después del Mundial 2026. Son varios los jugadores que interesan al club, entre ellos ahora destaca el nombre de Wuilker Fariñez. El arquero venezolano ya tuvo un paso por el equipo ‘Embajador’ y ahora está tapando en Internacional de Bogotá.

De acuerdo a la revelación de Guillermo Arango, Millonarios estudia el fichaje de dos arqueros, uno colombiano y otro extranjero. Para la opción de foráneo el club estaría buscando el regreso de Wuilker Fariñez, que ya vistió los colores del equipo entre 2018 y 2020.

Fariñez viene teniendo una gran temporada en Internacional de Bogotá y el club analiza su continuidad, puesto que, está a préstamo hasta finales de 2026 y hay una opción de compra. Por lo cual, Millonarios tampoco tendría fácil la opción de comprarlo.

En las próximas semanas, Millonarios e Internacional de Bogotá podrían iniciar las conversaciones para un posible fichaje, en este momento se ve complicado porque el club ahora está centrado en jugar su partido ante Atlético Nacional por los play-off del fútbol colombiano.

Wuilker Fariñez era una de las grandes “joyas” de Venezuela. (Foto: GettyImages)

Por otro lado, hace poco también viene sonando fichajes como los de Alejandro Domínguez y Santiago Mele, sin embargo, ahora mismo el club todavía no mueve ficha por ninguno de ellos. Millonarios estaría esperando a terminar su participación en Copa Sudamericana para entrar al mercado de fichajes.

Publicidad

Los números de Fariñez en esa temporada

En esta temporada, Wuilker Fariñez ha jugado con Internacional de Bogotá un total de 18 partidos, recibiendo ya 23 goles y dejando su arco en 0 en 4 ocasiones. El portero de 28 años tiene una valoración de mercado de 600 mil euros.

Encuesta¿Millonarios debe fichar a Fariñez? ¿Millonarios debe fichar a Fariñez? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis