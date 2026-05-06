Árbitro de Bayern Múnich vs. PSG es denunciado públicamente: “Eso podría explicar”

¿Hubo un robo descarado en Europa? Conoce la grave denuncia pública contra el árbitro del Bayern Múnich vs. PSG que explicaría toda la polémica.

De un momento a otro, la noticias sobre Joao Pinheiro estallaron en Google. Todo el mundo del fútbol quería saber más sobre el árbitro de Bayern Múnich vs. PSG por las semifinales de la Champions League, y justo después de que es tendencia en redes, apareció una denuncia pública en su contra.

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Oh, oh… La primera gran polémica del árbitro Pinheiro se dio cuando todo el Bayern Múnich le reclamó un penal porque el balón pegó claramente en la mano de Joao Neves tras un rechazo de Vitinha en el área del París Saint-Germain. Ni el juez central ni el VAR revisaron la acción.

Los reclamos no paraban en la semifinal de vuelta de la Champions League 2025-26 y llegó una mano de Nuno Mendes que impidió un ataque del Bayern Múnich. Era la segunda tarjeta amarilla para el lateral izquierdo que tenía que irse expulsado, pero el árbitro Joao Pinheiro terminó sancionando una infracción previa a favor del PSG que sigue sin ser clara.

La denuncia pública contra el árbitro de Bayern Múnich vs. PSG: “Eso podría explicar”

Joao Pinheiro y Harry Kane en la Champions League. (Foto: Getty Images)

Luego de los mil y un reclamos al árbitro Pinheiro, Jan-Christian Dreesen, director ejecutivo del Bayern Múnich, hizo una denunica pública en contra del juez central: “Es asombroso, por decirlo suavemente, que se permita a un árbitro con solo 15 apariciones en la Champions League dirigir un partido de esta magnitud. Y eso podría explicar algunas de las decisiones que tomó hoy (6 de abril)”.

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El título que le queda al Bayern Múnich por ganar en la temporada 2025-26

Luego de quedar eliminado en la Champions League tras empatar 1-1 con PSG y perder la serie de semifinales tras un marcador global de 5-6, a Luis Díaz y el Bayern Múnich le queda por ganar el título de la Copa de Alemania (DFB-Pokal). La final la juegan ante Stuttgart el sábado 23 de mayo a la 1:00 P.M. (hora colombiana).

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