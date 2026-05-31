Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Vitinha en París Saint-Germain

Descubre la diferencia entre los 14 millones que gana Luis Díaz en el Bayern y el sorpresivo salario del campeón Vitinha en el PSG.

Final, final no va más… La Champions League 2025-26 llegó a su fin con el segundo título consecutivo del París Saint-Germain y la gran figura de la final ante el Arsenal fue Vitinha. Así que no hubo un mejor momento para comparar lo que cobra con lo que gana Luis Díaz en el Bayern Múnich.

‘Lucho’ Díaz jugó su primera Champions League con el Bayern Múnich, le marcó al Real Madrid y al PSG, y fue uno de los jugadores más destacados para llegar hasta semfinales. El extremo colombiano terminó con 11 contribuciones de gol (siete goles y cuatro asistencias) y una calificación promedio de 7.45.

El París Saint-Germain estuvo más cerca de quedarse con la victoria en el tiempo reglamentario y en la prórroga con tres ocasiones claras de gol y cuatro tiros a puerta. La victoria ante el Arsenal terminó siendo 4-3 en penaltis y la UEFA eligió a Vitinha figura de la final porque “tomó las riendas del centro del campo -especialmente en la segunda parte-, impulsando a su equipo hacia adelante y marcando el ritmo“. Ahora, la gran pregunta era: ¿Gana más o menos dincero que Luis Díaz?

Luis Díaz tiene mejor salario que la figura de la final de la Champions

Luis Díaz tiene un mejor salario que Vitinha. (Foto: Getty Images)

A pesar de ser elegido la figura de la Champions League 2025-26, Vitinha gana 2.1 millones de euros menos respecto al salario de Luis Díaz. Mientras que ‘Lucho’ cobra 14 millones brutos al año en Bayern Múnich, Vitinha percibe 11.8 millones de euros en el PSG. Estos datos, según el portal especializado ‘Capology’.

¿Quién tiene un contrato más largo en su equipo, Vitinha o Luis Díaz?

Sus equipos saben que son figuras, difícil que, por ahora, cambien de club. A pesar de la ventaja a favor de Luis Díaz en cuanto a salario, el extremo colombiano tiene la misma duración que el contrato de Vitinha. Ambos jugadores firmaron hasta el 30 de junio de 2029.

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