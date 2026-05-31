Así quedó Luis Díaz en el ranking del Balón de Oro tras la final de la Champions League

La final de la UEFA Champions League da una idea de cómo quedará el ranking del Balón de Oro al término de la temporada.

La temporada europea acabó oficialmente con la final de la UEFA Champions League, y con esto hay una nueva actualización en el ranking del Balón de Oro, a falta del Mundial. Luis Díaz sigue en el top 10 del galardón, aunque está lejos de poder ganarlo según predicciones.

Según el portal GOAL.com, el delantero inglés Harry Kane encabeza la lista de favoritos al Balón de Oro. El goleador, compañero justamente de Díaz, cerró la temporada siendo el que más goles anotó.

En segundo lugar está Ousmane Dembelé, el extremo y jugador insignia del PSG que acaba de ganar la Champions League y la Ligue 1 de Francia. El podio lo completa Lamine Yamal, del FC Barcelona, mientras que ‘Lucho’ está en la 8va casilla.

El Mundial seguramente terminará de inclinar las posibilidades a favor de estos tres jugadores. Justamente los tres son partes de selecciones candidatas a ganar.

El top 5 lo completan Vitinha del PSG y Portugal y el francés Michael Olise, otra de las revelaciones de la temporada europea. Ambos son considerados los mejores del mundo en sus posiciones.

Las estadísticas de Luis Díaz en la presente temporada

Las estadísticas de Luis Díaz en la temporada 2025/2026 con el Bayern Múnich son estelares: registró 38 partidos jugados, 22 goles y 18 asistencias en todas las competiciones, consagrándose campeón de la Bundesliga y de la Copa de Alemania.

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Luis Díaz – Harry Kane. Bayern Múnich.

En resumen