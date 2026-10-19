Mientras Luis Enrique gana 20 millones en el PSG, el salario de Hansi Flick en el FC Barcelona

Conoce los detalles de la comparativa entre los sueldos de Hansi Flick en el FC Barcelona y Luis Enrique en el París Saint-Germain.

La tercera fecha de la fase de liga de la Champions League 2026-27 tiene un duelo estelar entre los dos máximos candidatos a ser campeones. El PSG enfrenta al FC Barcelona, así que no hubo un mejor momento para comparar los salarios de los entrenadores Luis Enrique y Hansi Flick.

Luis Enique llegó al París Saint-Germain el 5 de julio de 2023 y pocos se imaginaron que iba a dominar a Europa de la manera que lo ha hecho. Tan solo en tres temporadas ya ganó el mismo número de Ligue 1 y dos Champions League consecutivas. Por algo lo renovaron con ese salario millonario.

A Hansi Flick tampoco le ha ido nada mal. El técnico alemán llegó el 29 de mayo de 2024 y ya acumula cinco títulos con el FC Barcelona: 2 La Liga (2024-25 y 2025-26), una Copa del Rey (2024-25) y 2 Supercopas de España (2025 y 2026). También lo renovaron y la pregunta pasó a ser: ¿Gana más o menos que Luis Enrique?

La diferencia de salarios entre Luis Enrique y Hansi Flick: ¿Quién gana más?

Luis Enrique y Hansi Flick. (Foto: Getty)

La diferencia es de unos 5.8 millones de euros. Mientras el diario ‘L’Équipe’ informó que Luis Enrique pasó a tener un salario cercano a los 20 millones por temporda tras su renovación en el PSG, el portal ‘Sports Illutrated’ señaló que Hansi Flick gana unos 14.2 millones al año en el FC Barcelona.

¿Quién tiene un contrato más largo en su equipo, Hansi Flick o Luis Enrique?

Aquí la diferencia es más corta. Luis Enrique renovó con París Saint-Germain hasta el 30 junio de 2030. ¿Y Hansi Flick? El técnico del Barça extendió su vínculo hasta el 30 junio de 2028.

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