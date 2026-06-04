El millonario regalo de Luis Enrique a William Pacho tras ganar la Champions League

William Pacho fue clave otra vez en el PSG campeón de Champions League y ahora Luis Enrique le hizo un millonario regalo.

William Pacho y el PSG siguen celebrando la UEFA Champions League ganada en Budapest la semana pasada, ahora trascendió el millonario regalo que Luis Enrique le hizo al defensor ecuatoriano.

Según medios ecuatorianos, Luis Enrique le regaló a cada jugador del plantel del PSG un reloj Rolex. En total el DT español gastó 500 mil euros para cumplir su promesa.

El entrenador hizo el ofrecimiento justamente en el entretiempo de la final contra el Arsenal el sábado. Claro que el premio más importnte se lo dará el gigante de Francia.

Extraoficialmente se conoce que cada jugador del PSG recibirrá 1 millón de euros individualmente por haberse coronado bicampeón de Champions, algo que solo el Real Madrid lo había hecho.

Mientras tanto, William Pacho está listo para firmar una renovación con el PSG para pasar a ganar más de 12 millones de euros al año. Está en la segunda escala salarial.

Los títulos que William Pacho lleva con el PSG

William Pacho alcanzó su noveno título con el PSG, entre los que resaltan dos UEFA Champions League, dos Ligue 1, una Supercopa de Europa.

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En resumen