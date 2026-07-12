Pese a quedar eliminado en dieciseisavos de final del Mundial 2026, Zion Suzuki genera interés en la interna de PSG. El bicampeón europeo se alista para sorprender con este buen fichaje.

El Mundial 2026 terminó en dieciseisavos de final para Japón, aunque al parecer no por ello se deja de hablar de una de las mejores selecciones asiáticas del momento. En base a ello es que la figura del arquero Zion Suzuki llamó la atención de muchos y ahora tendría la enorme oportunidad de sumarse a las filas del poderoso PSG que seguirá liderando técnicamente Luis Enrique.

Así es. De acuerdo a una reciente revelación del reconocido medio italiano ‘La Gazzetta dello Sport‘, hemos podido conocer que Zion Suzuki se encuentra en la mira de la directiva del PSG. Las buenas actuaciones del arquero titular de Japón han evidenciando que puede mudarse a uno de los mejores equipos del continente europeo ya que es considerado un gran proyecto.

Fuente: @snewsafrica

Es importante señalar que Zion Suzuki pertenece a las filas del Parma de la Serie A de Italia y su vínculo contractual termina en junio del año 2029, así que en el papel tendría que darse una negociación de por medio con la directiva de PSG. Eso sí, su actual cotización internacional está plasmada en 20 millones de euros, lo que indicaría que no sea un precio tan elevado al igual que la posible cláusula.

Fuente: Transfermarkt.

Zion Suzuki: el arquero de tres nacionalidades que eligió representar a Japón

Zion Suzuki es un arquero nacido en Newark (Estados Unidos), de padre ghanés y madre japonesa, que ostenta triple nacionalidad. A pesar de tener la posibilidad de representar a tres países distintos, se decantó por Japón, la nación a la que se mudó siendo apenas un niño y donde desarrolló toda su técnica deportiva. Allí se formó en la cantera del Urawa Red Diamonds, donde pulverizó récords de precocidad al firmar su primer contrato profesional con solo 16 años.

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Sus condiciones físicas, inéditas en el fútbol japonés gracias a su 1,90 metros de estatura, poderío aéreo y excelente juego de pies, lo llevaron a levantar títulos nacionales y la Champions de Asia. Tras una apuesta inicial por el Sint-Truidense de Bélgica, donde firmó una campaña brillante, el Parma de Italia pagó más de 8 millones de euros por sus servicios, convirtiéndolo en el primer arquero nipón en disputar la liga italiana, en donde elevó su cotización a los 20 millones de euros.

Actualmente, con 23 años, Zion Suzuki fue el pilar defensivo del combinado dirigido por Hajime Moriyasu durante el Mundial 2026, destacando como uno de los porteros titulares más jóvenes del certamen. Sin embargo, su camino multicultural también le ha traído retos dolorosos, como la deleznable oleada de insultos racistas que sufrió tras una derrota ante Irak en la Copa Asiática 2024, lo cual hasta el día de hoy sigue siendo una situación lamentable.

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