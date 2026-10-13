Alineaciones de Roma y Real Madrid por la Champions League: formaciones probables

Se viene Roma vs. Real Madrid este miércoles 14 de octubre en el Stadio Olimpico desde las 16:00 hora de Chile por la Champions League: repasa las alineaciones probables y las novedades de ambos.
Cómo llegan Roma y Real Madrid
Roma viene de empatar 1-1 con Fenerbahce.
Real Madrid viene de ganarle 2-1 a Inter.
Las alineaciones de Roma y Real Madrid
Roma (3-4-2-1): Pierluigi Gollini, Mario Hermoso, Evan Ndicka, Gianluca Mancini, Matias Soule, Paulo Dybala, Wesley Franca, Manu Kone, Marten De Roon, Nahuel Molina, Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.
Real Madrid (4-2-3-1): Thibaut Courtois, Marc Cucurella, Antonio Rüdiger, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté, Jude Bellingham, Federico Valverde, Bernardo Silva, Kylian Mbappe, Vinícius Júnior, Arda Güler. DT: José Mourinho.
Suplentes de Roma: Devyne Rensch, Lorenzo Pellegrini, Santiago Castro, Leonardo Balerdi, Niccolò Pisilli, Antonio Arena, Giorgio De Marzi, Emanuele Lulli, Rodrigo Mora, Daniele Ghilardi, Konstantinos Koulierakis, Devis Vasquez.
Suplentes de Real Madrid: Aurelien Tchouameni, Dean Huijsen, Eduardo Camavinga, Endrick, Trent Alexander-Arnold, Andriy Lunin, Álvaro Carreras, Carlos Espí, Brahim Diaz, Yan Diomande, Sergio Mestre, Thiago Pitarch Pinar, Jorge Cestero.
La previa de Roma y Real Madrid: todo lo que hay que saber
- Día: miércoles 14 de octubre
- Hora: 16:00 (hora de Chile)
- Estadio: Stadio Olimpico
- Historial: 16 cruces — Roma ganó 6, Real Madrid ganó 9 y empataron 3
- Último antecedente: 11/08/2019: Roma 2-2 Real Madrid
- Próximo partido de Roma: vs. Slovan Bratislava, martes 20 de octubre
- Próximo partido de Real Madrid: vs. RB Leipzig, miércoles 21 de octubre