Arsenal vs. Atlético de Madrid: horario y dónde ver EN VIVO la semifinal de la UEFA Champions League en Chile

Entre el Arsenal y Atlético de Madrid saldrá el primer finalista de la UEFA Champions League 25/26.

Arsenal y Atlético de Madrid hoy se enfrentan en un duelo crucial dentro de la UEFA Champions League 25/26, en donde ambos equipos darán vida al duelo de vuelta por las semifinales en la competición.

Tras lo que fue la igualdad a un tanto en el partido de ida, ahora en el Emirates Stadium se conocerá al primer finalista de la UEFA Champions League 25/26, en el que esperará a su rival entre el Bayern Múnich y PSG.

El Arsenal llega con el ánimo arriba a este partido tras lo que fue su triunfo en la Premier League por 3-0 al Fulham, resultado que los mantiene como líderes en el fútbol inglés.

Por otra parte, el Atlético Madrid guardó a sus mejores jugadores en el duelo ante el Valencia, en donde con un equipo alternativo se impuso por 2-0 y también llega bien aspectado a este partido definitorio.

Entre Arsenal y Atlético de Madrid sale el primer finalista | Foto: Getty Images

¿A qué hora juegan el Arsenal vs Atlético de Madrid en la UEFA Champions League?

El Arsenal y Atlético de Madrid juegan este martes 5 de mayo a partir de las 15:00 horas en el Emirates Stadium y el árbitro del partido será el alemán Daniel Siebert.

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¿Dónde ver el partido entre el Arsenal y el Atlético de Madrid en Chile?

Este partido lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN Premium y ESPN. Mientras que por vía streaming podrás seguir el partido por Disney+ Premium.