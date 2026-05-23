Una verdadera pesadilla es la que se encuentra viviendo uno de los futbolistas que pasaron por Universidad de Chile.

El lateral derecho John Salas, quien registrara un paso por Universidad de Chile y vistiera las camisetas de diversos clubes de la división de honor, sufrió un durísimo e inesperado revés en su carrera profesional tras ser desvinculado de forma fulminante de Arturo Fernández Vial. El jugador acusó recibir un portazo que lo deja en el peor de los escenarios.

El defensor había recalado en el tradicional cuadro aurinegro, que actualmente milita en la Tercera División B (quinta categoría del balompié nacional), buscando relanzar su carrera y encontrar regularidad tras haber quedado en condición de jugador libre luego de su salida de Santiago Wanderers al cierre de la temporada 2025.

En la Región del Biobío, el carrilero con pasos por Unión La Calera, Coquimbo Unido y Everton se había transformado de inmediato en una de las máximas figuras del plantel, portando lajineta de capitán y aportando una cuota de experiencia clave para la división. Sin embargo, la dirigencia vialina determinó cortar el vínculo de raíz y de un momento a otro.

El posteo de John Salas

La grave denuncia de John Salas: “Me dejan sin poder jugar”

Completamente choqueado por la determinación de la mesa directiva, el defensor rompió el silencio a través de sus plataformas oficiales de comunicación y descargó toda su frustración mediante una historia en su cuenta de Instagram, donde se le ve con los colores del club.

“Les quería comunicar que me acaban de despedir de Arturo Fernández Vial”, gatilló de entrada el formado en el Centro Deportivo Azul. Acto seguido, Salas le declaró la guerra a la regencia del “Almirante” al acusarlos de romper la palabra empeñada y perjudicar deliberadamente su futuro deportivo.

Publicidad

“Pronto haré mis descargos y contaré varias cosas… me dejan atado de pies y manos, sin poder jugar en otro lado, cuando dirigentes generan un compromiso”, remató con dureza el futbolista, adelantando que encenderá el ventilador para revelar las internas de su polémica salida de Concepción.