Betis vs. Porto: horario y dónde ver en vivo y online en Chile, por la jornada 2 de la Champions League

Betis y Porto se enfrentan este miércoles 14 de octubre, por la jornada 2 de la Champions League. Los detalles de la televisación.

El Betis llega con el envión de un triunfo agónico en Europa y el miércoles 14 de octubre buscará ratificar ese arranque ante un Porto que todavía no sumó.

Es la segunda jornada de la fase de liga de la Champions y ambos necesitan puntos para no quedar relegados en la tabla general del torneo.

Horario del partido

Chile: 16:00 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

El Betis arrancó la Champions con una victoria de visitante por 3-2 ante el Lille, un resultado que lo dejó en la mitad de la tabla con tres puntos en su primer partido. Ese triunfo le dio un respiro en Europa y ahora quiere sostener el nivel en su propia cancha, donde es favorito ante un rival que arrastra un golpe anímico.

El Porto, en cambio, empezó con el pie izquierdo: cayó 0-2 como local frente al Manchester City y se quedó sin puntos en la primera fecha. Esa derrota lo dejó último en la clasificación general, una posición incómoda que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere complicarse el resto de la fase de liga.

Publicidad

El historial entre Betis y Porto

El historial entre ambos es mínimo: solo se cruzaron una vez, en 2019, y el resultado fue un empate 1-1. No hay demasiada historia reciente que marque una tendencia, así que este duelo de Champions se perfila como una especie de desempate simbólico entre dos equipos que se conocen poco.

Último enfrentamiento

Fecha Partido Resultado Torneo 19/07/2019 Porto vs. Betis 1-1 Copa Ibérica

Tabla de posiciones

Publicidad

Todos los partidos de la jornada

Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Slovan Bratislava vs. Stuttgart — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Man City vs. PSG — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Bodo Glimt vs. Dortmund — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Aston Villa vs. Fenerbahce — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

Roma vs. Real Madrid — miércoles 14 de octubre, 16:00 hs

En síntesis